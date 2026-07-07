أبوظبي.. ملتقى نجوم الغناء في الوطن العربي

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها عاصمة للفن والثقافة والترفيه، وأصبحت محطة رئيسة في جولات كبار الفنانين العرب، بما تتمتع به من مسارح عالمية، وجودة تنظيم احترافي. واستضافت خلال هذا الموسم الاستثنائي نخبة من أبرز نجوم الغناء والموسيقى في الوطن العربي، الذين قدّموا سلسلة من الحفلات الجماهيرية الضخمة على مسارح العاصمة، وسط حضور لافت يعكس المكانة المتنامية لأبوظبي على خريطة الفعاليات الفنية العالمية.



ليلة تاريخية

شهدت المسارح في أبوظبي خلال الأشهر الماضية أمسيات تنوّعت بين الطرب الأصيل، الرومانسية، والموسيقى الأوركسترالية، واستقطبت أكبر الأسماء الفنية لتقديم تجارب جماهيرية متكاملة. وشكّل الفنان راشد الماجد، أبرز محطات الموسم، بعدما حقَّق إنجازاً فنياً بإحيائه حفلَين متتاليَين على مسرح «الاتحاد أرينا» في جزيرة ياس، حضرهما أكثر من 24 ألف متفرج، بعد نفاد التذاكر في الليلتَين.

وقدَّم الماجد، مجموعة من أشهر أعماله التي رافقت مسيرته الفنية، وسط تفاعل جماهيري كبير، كما شهد الحفل تكريمه، تقديراً لكونه أول فنان عربي يحقِّق هذا الإنجاز على مسرح «الاتحاد أرينا»، في تأكيد جديد على جماهيريته الواسعة ومكانته الراسخة في الأغنية الخليجية والعربية. أدّى الماجد في حفلَيه باقة من أجمل أغانيه التي واكبت مسيرته الحافلة، وأهدى لجمهوره أغنية «أبوظبي أنت محليها»، معبِّراً عن سعادته، مؤكداً أن الحفاوة والتفاعل اللذَين حظي بهما خلال الحفلَين يعكسان عمق العلاقة التي تجمعه بالإمارات.

وقال: «سعادتي لا تُوصف بوجودي بين جمهوري في أبوظبي، هذا الجمهور الغالي الذي يمنحني الطاقة والدعم. إن هذا التكريم الذي حظيت به في هذه الليلة التاريخية، يمثِّل محطة خاصة في مسيرتي، وأعتبره وساماً على صدري، فلولا هذا الجمهور العظيم، ما كنتُ وصلت إلى ما أنا عليه اليوم، وكل نجاح أحقِّقه هو من محبتهم وثقتهم الكبيرة».



أعمال خالدة

في أمسية حملت طابعاً مختلفاً، اصطحب الموسيقار وعازف البيانو عمر خيرت، جمهور أبوظبي في رحلة موسيقية استثنائية عبر أشهر مؤلفاته، بمرافقة أوركسترا تضم أكثر من 45 عازفاً وعازفة. واستعاد الحضور ذكريات أعمال سينمائية ودرامية خالدة من خلال مقطوعات ارتبطت بوجدان أجيال، في أمسية جسَّدت قيمة الموسيقى العربية الراقية.

تفاعل جمهور أبوظبي بشكل لافت مع المقطوعات التي قدَّمها خيرت، وأعادت إلى الأذهان ذكريات أفلام ومسلسلات صنعت تاريخاً فنياً مميزاً، مؤدياً مجموعة من أشهر مؤلفاته، بينها: «غوايش»، «ضمير أبلة حكمت»، «اللقاء الثاني»، «ليلة القبض على فاطمة»، «عفواً أيها القانون»، إلى جانب موسيقى فيلمَي «تيمور وشفيقة» و«مافيا» للممثلَين أحمد السقا ومنى زكي.

وخصَّص خيرت، جزءاً من الأمسية للاحتفال بالأعمال الفنية التي جمعت اسمه بالزعيم عادل إمام، مقدِّماً الموسيقى التصويرية التي تولّى تأليفها لعدد من أفلام «الزعيم»، بينها «خالي بالك من عقلك»، و«الإرهابي»، لتستحضر تلك المقطوعات ذكريات أعمال سينمائية تركت أثراً كبيراً في تاريخ الفن العربي.

وأعرب عمر خيرت، عن سعادته بإحياء حفله في أبوظبي، وقال: «أشعر بسعادة غامرة في كل مرة ألتقي فيها بجمهور دولة الإمارات، فهناك دائماً حالة خاصة من التفاعل والمحبَّة تجعل هذه الأمسيات لا تُنسى».



احتفاء بالشِعر

احتضن مسرح «سبيس 42» أمسية رومانسية مع الفنان كاظم الساهر، ضمن سلسلة «روائع النغم»، حيث قدَّم باقة من أشهر أغانيه التي تغنّت بالشِعر، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي ردَّد معه كلمات أعماله الراسخة، في ليلة عكست المكانة التي يحظى بها الساهر لدى عشّاق الطرب العربي.

وقدَّم باقة من أشهر أغانيه الرومانسية، وأعرب عن سعادته بلقاء جمهوره في أبوظبي، شاكراً الجميع على حفاوة الاستقبال والتفاعل الواسع خلال الحفل.



ليلة جديدة

أما الفنانة أنغام، فقد أبدعت في أمسية غنائية امتزج فيها الإحساس بالطرب، مقدِّمة مجموعة من أبرز أغانيها القديمة والحديثة، وسط حضور جماهيري لافت تفاعل مع مختلف محطات الحفل، لتضيف ليلة جديدة إلى سجل حفلاتها الناجحة في العاصمة الإماراتية.

وعبَّرت أنغام، عن سعادتها بلقاء جمهورها في أبوظبي، وإحياء هذه الأمسية التي أضافت محطة جديدة إلى سجلِ حفلاتها الناجحة في الإمارات، وأمام جمهورها الذي وصفته بالداعم الحقيقي لمسيرتها الفنية، موجِّهة رسالة شكر إلى أبوظبي على الأمسية التي وصفتها بأنها «لا تُنسى».



حضور استثنائي

عاش جمهور أبوظبي ليلة مليئة بالرومانسية مع الفنان وائل كفوري، الذي قدَّم مجموعة من أشهر أعماله التي شكّلت علامة فارقة في مسيرته الممتدة لأكثر من 3 عقود، مؤكداً حضوره الاستثنائي المتجدِّد.

وقدّم كفوري، باقة من أشهر أغانيه التي شكَّلت جزءاً من ذاكرة الأغنية العربية، لتتحوّل الأمسية إلى احتفال غنائي امتزجت فيه مشاعر الحنين بالمواويل الطربية.

وجاء حفله في أبوظبي ضمن جولته الفنية لموسم الصيف، مؤكداً من خلالها حضوره المتجدِّد وشعبيته الواسعة. ووجّه كلمة شكر وتقدير لدولة الإمارات والقائمين على الحفل وجمهور أبوظبي الذي وصفه بـ «الرائع».



أمسية طربية

تألّقت الفنانة أصالة نصري، في أمسية طربية مميزة، قدَّمت خلالها باقة من أغانيها التي صنعت نجاحها على مدار سنوات، ليعيش جمهورها ليلة امتزجت فيها المشاعر بالأداء القوي والحضور اللافت.

وقدَّم الفنان تامر عاشور، حفلاً غنائياً مميزاً ضمن سلسلة «روائع النغم»، تنقَّل خلاله بين أبرز أعماله التي حقّقت انتشاراً واسعاً.