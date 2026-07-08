«عطلتنا غير بمليحة» يعزِّز القيَم الأسرية

الشارقة (الاتحاد)

واصل نادي مليحة الثقافي الرياضي تنفيذ فعاليات الأسبوع الأول «الأسرة.. أسرتي سر سعادتي» ضمن برنامج صيف الشارقة الرياضي «عطلتنا غير 2026»، حيث شهد برنامجاً متنوعاً من الأنشطة التوعوية والأُسرية والرياضية، بمشاركة واسعة من المنتسبين، في إطار حرص النادي على تقديم برامج هادفة تُسهم في تنمية الشخصية وتعزيز القيَم المجتمعية.ويواصل نادي مليحة تنفيذ فعاليات الأسبوع الأول تحت شعار «أسرتي سر سعادتي» من خلال سلسلة من البرامج والورش والأنشطة التي تستهدف بناء الشخصية، وتعزيز القيَم الأسرية، وترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية، بما يحقِّق رؤية مجلس الشارقة الرياضي في تقديم برامج صيفية نوعية ذات أثر مستدام. واستهلَّت الفعاليات بتحدي القيَم الأسرية الذي تضمّن مسابقات وأنشطة مشتركة هدفت إلى ترسيخ قيَم التعاون والتلاحم الأسري، ثم محاضرة توعوية بعنوان «الاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي» قدّمتها رقية الخلاقي، من قسم الثقافة الأمنية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، حيث تناولت أهمية الاستخدام الإيجابي لوسائل التواصل الاجتماعي، وسبل الوقاية من المخاطر الإلكترونية، وتعزيز الوعي الرقمي لدى الأبناء.

كما شهد البرنامج تنفيذ ورشتين تفاعليتين، بالتعاون مع إدارة مراكز التنمية الأسرية، الأولى بعنوان «أنا وأسرتي» للفئة العمرية (من 7 - 12 سنة)، والثانية بعنوان «مهارات الحوار الأسري الناجح» للفئة العمرية (من 13 - 17 سنة)، حيث ركّزتا على تعزيز التواصل الإيجابي داخل الأسرة، وتنمية مهارات الحوار وبناء العلاقات الأسرية المتماسكة. واختُتمت الفعاليات بالبرامج الرياضية التي شملت كرة القدم الخماسية لتنمية مهارات المراوغة والتحكّم بالكرة، إلى جانب السباحة التي ركّزت على تطوير مهارة ضربات الرجلين، بإشراف اللجنة الرياضية ومدربي الألعاب.

وأكد محمد عوض الكتبي، عضو مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي ورئيس اللجنة المنظمة لبرنامج صيف الشارقة الرياضي «عطلتنا غير 2026»، أن البرنامج يواصل تحقيق أهدافه في تقديم محتوى متكامل يجمع بين التوعية والتثقيف والرياضة، بما يُسهم في استثمار أوقات المنتسبين خلال الإجازة الصيفية بصورة إيجابية.

وقال الكتبي: نحرص على أن تحمل كل فعالية رسالة تربوية وتوعوية إلى جانب جانبها الترفيهي والرياضي، بما يُسهم في بناء شخصية متوازنة للمنتسبين، وتعزيز القيَم الأسرية والوعي المجتمعي لديهم. كما نؤمن بأن الشراكة مع المؤسسات الحكومية والمجتمعية تمثِّل أحد أهم عوامل نجاح البرنامج، وتُسهم في تقديم محتوى نوعي يحقِّق الأهداف المرجوّة.

وكرّم محمد عوض الكتبي، ممثّلي القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثَّلة بقسم الثقافة الأمنية، وإدارة مراكز التنمية الأسرية، تقديراً لتعاونهم المثمر وإسهاماتهم في تقديم البرامج التوعوية والتفاعلية، ودورهم البارز في إثراء فعاليات البرنامج، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي تجسيداً لنهج النادي في تعزيز الشراكات المؤسسية وتقدير الجهات الداعمة لإنجاح برامج صيف الشارقة الرياضي «عطلتنا غير 2026».