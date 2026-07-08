8 آلاف فرصة تدريبية في «مهرجان الشيخ زايد الصيفي»

أبوظبي (وام)

أعلن نادي أبوظبي للألعاب الشتوية، إدارة وتشغيل صالة التزلج في المدينة الترفيهية بمهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026، في منطقة الوثبة بأبوظبي، من 6 يوليو الجاري إلى 23 أغسطس المقبل.وأكد حمد الشرياني، المدير التنفيذي للنادي، توفير 8.400 فرصة تدريبية لزوّار المهرجان، وتقديم 6 حصص متنوِّعة لتعلُّم التزلج وهوكي الجليد والتزلج الاستعراضي، خلال 28 يوماً، مشيراً إلى العمل مع إدارة المهرجان والشركاء، لتوفير تجربة مميزة بتناغم العقل مع الحركة، للارتقاء بالمهارات والقدرات للمشاركين. وكشف عن إشراف مجموعة من المدرِّبين على التدريبات المقرّرة، وتوفير المعدّات المخصَّصة لهذا الغرض في صالة التزلج، بما يُسهم في تهيئة بيئة مثالية للمشاركين في الفعاليات من مختلف الفئات، مثنياً على جهود اللجنة المنظمة والتعاون مع النادي في وضع التدابير المطلوبة، لضمان نجاح البرامج التدريبية أثناء فترة المهرجان، وتقديم تجربة صيفية متكاملة تركِّز على تنمية مهارات الطلبة والناشئة.