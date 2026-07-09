«مجلس موهوبي الفجيرة» ينظِّم برنامج «أسرة واعية تصنع مستقبلاً واعياً»

الفجيرة (وام)

نظَّم مجلس موهوبي الفجيرة التابع لجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين برنامج «أسرة واعية تصنع مستقبلاً واعياً» بالتعاون مع دائرة الفجيرة للسياحة والآثار، وذلك في إطار عام الأسرة والجهود الرامية إلى تعزيز الوعي الأسري وبناء جيل واعٍ ومثقَّف قادر على المساهمة في تنمية المجتمع.وشهد البرنامج حضوراً وتفاعلاً من الأسر وأفراد المجتمع، وتضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة التوعوية الهادفة، شملت محاضرات أسرية تناولت أهمية دور الأسرة في تنشئة الأبناء وتعزيز القيَم الإيجابية لديهم، إلى جانب تقديم إرشادات عملية تُسهم في بناء بيئة أسرية مستقرة وداعمة للمواهب والإبداع. واشتمل البرنامج على أنشطة فنية وورش رسم موجهة للأطفال واليافعين، هدفت إلى تنمية مهاراتهم الإبداعية وصقل مواهبهم الفنية، إضافة إلى فقرات توعوية وتثقيفية متنوعة ركَّزت على أهمية التواصل الأسري الفاعل وتعزيز الوعي المجتمعي.

ويأتي تنظيم هذا البرنامج ضمن سلسلة المبادرات المجتمعية التي ينفذها مجلس موهوبي الفجيرة بالتعاون مع الجهات المحلية، بهدف دعم الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية في بناء الأجيال، وترسيخ ثقافة الوعي والمعرفة بما يُسهم في إعداد جيل قادر على مواجهة التحديات وصناعة مستقبل أكثر إشراقاً.