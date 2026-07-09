الخميس 9 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«مجلس موهوبي الفجيرة» ينظِّم برنامج «أسرة واعية تصنع مستقبلاً واعياً»

«مجلس موهوبي الفجيرة» ينظِّم برنامج «أسرة واعية تصنع مستقبلاً واعياً»
9 يوليو 2026 14:16

الفجيرة (وام) 
نظَّم مجلس موهوبي الفجيرة التابع لجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين برنامج «أسرة واعية تصنع مستقبلاً واعياً» بالتعاون مع دائرة الفجيرة للسياحة والآثار، وذلك في إطار عام الأسرة والجهود الرامية إلى تعزيز الوعي الأسري وبناء جيل واعٍ ومثقَّف قادر على المساهمة في تنمية المجتمع.وشهد البرنامج حضوراً وتفاعلاً من الأسر وأفراد المجتمع، وتضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة التوعوية الهادفة، شملت محاضرات أسرية تناولت أهمية دور الأسرة في تنشئة الأبناء وتعزيز القيَم الإيجابية لديهم، إلى جانب تقديم إرشادات عملية تُسهم في بناء بيئة أسرية مستقرة وداعمة للمواهب والإبداع. واشتمل البرنامج على أنشطة فنية وورش رسم موجهة للأطفال واليافعين، هدفت إلى تنمية مهاراتهم الإبداعية وصقل مواهبهم الفنية، إضافة إلى فقرات توعوية وتثقيفية متنوعة ركَّزت على أهمية التواصل الأسري الفاعل وتعزيز الوعي المجتمعي.
ويأتي تنظيم هذا البرنامج ضمن سلسلة المبادرات المجتمعية التي ينفذها مجلس موهوبي الفجيرة بالتعاون مع الجهات المحلية، بهدف دعم الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية في بناء الأجيال، وترسيخ ثقافة الوعي والمعرفة بما يُسهم في إعداد جيل قادر على مواجهة التحديات وصناعة مستقبل أكثر إشراقاً.

أخبار ذات صلة
«القوس والسهم» يعلن تفاصيل بطولة غرب آسيا بالفجيرة
قطار الاتحاد يعزز مكانة الفجيرة على خريطة السياحة الوطنية
الفجيرة
آخر الأخبار
نيابةً عن رئيس الدولة.. عمر سلطان العلماء يشارك في الحوار العالمي للأمم المتحدة حول حوكمة الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
نيابةً عن رئيس الدولة.. عمر سلطان العلماء يشارك في الحوار العالمي للأمم المتحدة حول حوكمة الذكاء الاصطناعي
اليوم 15:42
إطلاق صافرات الإنذار في الأردن بعد اختراق صواريخ إيرانية أجواء المملكة
الأخبار العالمية
إطلاق صافرات الإنذار في الأردن بعد اختراق صواريخ إيرانية أجواء المملكة
اليوم 15:39
الإمارات تُدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت
علوم الدار
الإمارات تُدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت
اليوم 15:37
الجزيرة يستهّل «وديات هولندا» بخسارة أمام إف سي إس بي
الرياضة
الجزيرة يستهّل «وديات هولندا» بخسارة أمام إف سي إس بي
اليوم 15:30
جياكوماكيس ينضم إلى صفوف العين (من المصدر)
الرياضة
جياكوماكيس.. صفقة «عيناوية» لمهاجم استثنائي بخبرة أوروبية
اليوم 14:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©