9 عادات تحسِّن انتباهك.. بِلا كافيين

شعبان بلال (القاهرة)

تمنح القهوة، بلا شك، الجسم مزيداً من الطاقة واستيقاظ الحواس. وعلى الرغم من أنها روتين يومي معتمَد من قبل الكثير من الأشخاص للحصول على قدر من الطاقة واليقظة، فإن هناك بعض الممارسات اليومية البسيطة التي تجعلنا نشعر بدفعة قوية خلال يوم مثقَل بالمهام، من دون أن يكون الكافيين جزءاً منها. نذكر مجموعة من هذه الممارسات:

1 - وجبة خفيفة

الخضراوات الورقية، مثل السبانخ والكرنب، تمنحك دفعة من «فيتامين ب». ويُعَد «فيتامين ب» جزءاً من عملية إنتاج الطاقة في خلايا الجسم.

2 - شرب الماء بكثرة

إذا كنت تشعر بالخمول، فقد تحتاج إلى شرب المزيد من الماء، كما أن الشعور بالتعب من علامات الجفاف الشعور بالتعب.

3 - الهواء الطلق

لن يقتصر الأمر على تنشيط حواسك من خلال تغيير المشهد واستنشاق بعض الهواء النقي، بل ستساعدك الشمس أيضاً على تنظيم دورة نومك واستيقاظك. حاول الحصول على 30 دقيقة على الأقل يومياً من ضوء الشمس الطبيعي، وساعة كاملة إذا كنت تعاني الأرق.

4 - ممارسة الرياضة

إن تحريك الجسم يرسل إشارات إلى خلاياه تُفيد بحاجته إلى المزيد من الطاقة، فيستجيب الجسم لهذه الحاجة ويبدأ بإنتاج المزيد منها. كما تحفِّز الرياضة إفراز الإندورفين، وهو هرمون السعادة، ما يحسِّن المزاج بشكل طبيعي.

5 - روتين يومي

إذا ذهبت إلى الفراش واستيقظت في الأوقات نفسها كل يوم، فسيتعلّم جسمك متى يحين وقت اليقظة، ومتى يحين وقت الاسترخاء.

6 - الروائح العطرية

يمكن لبعض الروائح أن تنشِّط حواسك، وتساعدك على التركيز، وزيادة الطاقة، وغير ذلك. ولتشعر بمزيد من اليقظة، جرِّب الأوكالبتوس أو الليمون أو النعناع.

7 - البروتين

بدلاً من تناول وجبات سريعة غنية بالكربوهيدرات من دون وعي لمساعدتك على البقاء مستيقظاً، اختر أطعمة تحتوي على بعض البروتين أو الدهون الصحية. ستشعرك هذه الأطعمة بالشّبع لفترة أطول، وتساعدك على تجنب انخفاض مستوى السكر في الدم فجأة.

8 - استراحة من الشاشات

قد يكون شعورك بالنعاس إشارة من عينيك إلى حاجتهما للراحة من التركيز على الشاشات. ولتجنّب إجهاد العين، انظر إلى مسافة بعيدة، وبعيداً عن جهاز الكمبيوتر أو الهاتف بانتظام في أثناء العمل.

9 - قيلولة قصيرة

أحياناً يحتاج جسمك إلى إعادة ضبط نومه، وجلسة نوم لمدة 15 إلى 30 دقيقة يمكن أن تساعدك على الشعور بمزيد من اليقظة وتحسين مزاجك.