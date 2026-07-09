12 تجربة متفرِّدة لضيوف «مدن ياس الترفيهية»

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل المدن الترفيهية في جزيرة ياس تقديم برنامج صيفي حافل بالفعاليات والعروض والتجارب التي تناسب الضيوف من مختلف الأعمار والاهتمامات، لتمنح العائلات والأصدقاء خيارات متنوعة لقضاء موسم الصيف في وجهة واحدة.

وبدءاً من الفعاليات المحدودة والعروض الترفيهية الحية، إلى التجارب العائلية والأنشطة المخصصة للسيدات والمبادرات المجتمعية، تقدِّم جزيرة ياس برنامجاً ترفيهياً حافلاً يُتيح للضيوف الاستمتاع بعطلة صيفية لا تنسى.

1 - يعود المخيّم الصيفي في جزيرة ياس ببرنامج متجدِّد يضم مجموعة متنوِّعة من الأنشطة والتجارب للأطفال من عمر 7 إلى 13 عاماً، ويُقام من الاثنين إلى الجمعة بين الساعة 9:00 صباحاً والساعة 3:00 عصراً. ويقضي المشاركون الإجازة كل يوم في إحدى المدن الترفيهية في جزيرة ياس، حيث يشاركون في تحديات تفاعلية، وورش عمل تطبيقية، وتجارب حصرية، إلى جانب الاستمتاع بمجموعة من أشهر الألعاب والمعالم. كما يعتمد البرنامج على 3 أسابيع متناوبة، بما يضمن تنوّع الأنشطة وتجديد التجربة في كل يوم. ويشرف على المخيّم فريق من المتخصِّصين في التعليم وخبراء معتمدين في السلامة، وتشمل الباقات الدخول إلى 5 من أبرز وجهات جزيرة ياس، وحقيبة خاصة بالمخيّم، ومستلزمات للمشاركين، إضافة إلى وجبة غداء يومية. ويستمر المخيّم حتى 21 أغسطس المقبل.

2 - يعود سباق الفورمولا السنوي للجري إلى «عالم فيراري»، ليمنح عشاق الرياضة فرصة لخوض تجربة تجمع بين النشاط البدني والأجواء الحماسية داخل المدينة الترفيهية المكيفة. ويُقام السباق يوم 18 يوليو، حيث يمكن للمشاركين من مختلف المستويات الاختيار بين مسارات بطول 2.5 كيلومتر، أو 5 كيلومترات، أو 10 كيلومترات، ضمن أجواء مستوحاة من «عالم فيراري». ويحصل جميع المشاركين الذين ينهون السباق على الميدالية التذكارية لسباق فورمولا للجري، بالإضافة إلى قميص السباق الحصري عند إتمام إجراءات التسجيل. وتبدأ إجراءات تسجيل الحضور يوم السبت 18 يوليو الجاري الساعة 6:00 صباحاً.

3 - تستضيف «عالم فيراري» حتى 30 أغسطس العرض الحي الجديد «ورشة أحلام جيو»، ويجمع شخصيات سيلفيا، وجيو، وجاك، وبيلا، إلى جانب فريق «دريم ميكانيكس» في تجربة تفاعلية تمزج بين الموسيقى والمرح ومشاركة الجمهور، لتقدِّم للعائلات والأطفال تجربة ترفيهية مميزة خلال موسم الصيف.

4 - من دون الحاجة إلى تذكرة دخول للمدينة الترفيهية، يستمتع الزوّار بتجربة المطبخ الإيطالي الأصيل في «عالم فيراري»، حيث يمكن الانطلاق في رحلة عبر نكهات وتراث وشغف منطقة إيميليا رومانيا الإيطالية، موطن علامة فيراري. واعتباراً من 17 يوليو وحتى نهاية أغسطس، يمكن للضيوف الاستمتاع بأوقات أطول لتناول العشاء مساء الجمعة والسبت. ولمن يبحث عن تجربة مميزة، يتيح المطعم حجز جلسة خاصة لتعلّم فنون الطهي، واكتشاف أشهر الوصفات الإيطالية بإشراف طهاة المطعم.

5 - مغامرات مائية تناسب أفراد العائلة في «ياس ووتروورلد» التي تحتضن أكبر مجموعة من الألعاب المائية في العالم. وتنطلق النسخة الجديدة من «ليلة سيدات ياس» اعتباراً من 9 يوليو، وتقام كل يوم خميس طوال شهري يوليو وأغسطس، من الساعة 5:00 مساءً حتى الساعة 9:00 مساءً. وتوفِّر الفعالية أجواءً تضمن أعلى مستويات الخصوصية، بإشراف فريق عمل نسائي بالكامل، مع إتاحة الوصول الحصري إلى 70 لعبة ومنزلقاً ومَعلماً ترفيهياً حائزاً عدة جوائز. وتستقبل المدينة الضيوف من الساعة 11:00 صباحاً حتى الساعة 3:30 عصراً.

6 - تدعو فعالية «يوم سيدات ياس» في «ياس ووتروورلد»، السيدات للاستمتاع بيوم حافل بالترفيه والمغامرات المائية في أجواء تضمن أعلى مستويات الخصوصية، بإشراف فريق عمل نسائي بالكامل، إلى جانب عروض الدي جيه والعروض الموسيقية الحية، وأكثر من 70 لعبة ومنزلقة وتجربة مائية. وسواء كنّ يفضلن خوض الألعاب المائية الحافلة بالحماس، أو الاسترخاء بجانب المسابح، أو الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية، توفر الفعالية تجربة متكاملة تتيح لهن قضاء أوقات مميزة مع الصديقات. تُقام الفعالية كل يوم جمعة حتى 6 نوفمبر، من الساعة 11:00 صباحاً حتى الساعة 10:00 ليلاً.

7 - يعود موسم «دي سي سوبر هيروز» هذا الصيف بنسخة أكبر وتجارب أكثر تنوعاً، ليمنح الضيوف فرصة لقاء شخصياتهم المفضلة من أبطال وأشرار عالم «دي سي» وسط أجواء احتفالية حافلة بالعروض والأنشطة العائلية والتجارب التفاعلية. كما يشهد الموسم تقديم العرض الحي الجديد «سوبر لوني تونز»، الذي يحتضنه «وارنر براذرز بلازا»، حيث يقدم تمازجاً من الكوميديا والمواقف الطريفة والمغامرات المستوحاة من شخصيات «لوني تونز» المحبَّبة، في عرض سريع الإيقاع يزخر بالمفاجآت ويمنح الضيوف تجربة مختلفة. ويستمر موسم أبطال «دي سي» حتى 30 أغسطس.

8 - يمكن إلقاء نظرة أولى على لعبة «كريبتونايت كولايدر» قبل افتتاحها الرسمي للعبة «كريبتونايت كولايدر»، أحدث الألعاب في «عالم وارنر براذرز»، في 26 يوليو. ويمكن للضيوف الاستمتاع بإطلالة حصرية عليها من خلال فعالية خاصة تقام في «مول الإمارات» خلال الفترة من 9 إلى 12 يوليو. وتتضمن الفعالية تجربة غامرة، ومحتوى حصرياً يتيح للزوار التعرف إلى اللعبة الجديدة، إلى جانب لمحة أولى عن اللعبة المستوحاة من شخصية ليكس لوثر، والتي تدعو الضيوف للمشاركة في أحدث تجارب هذا الشرير الشهير. كما تُتيح الفعالية للزوّار الاستفادة من خصم حصري بنسبة 25% على بطاقات ياس السنوية.

9 - يعود مهرجان «محيط الأضواء» إلى «سي وورلد»، أكبر مدينة ترفيهية داخلية للأحياء البحرية. ويُقام يومياً حتى 30 أغسطس، حيث يدعو الضيوف إلى احتفالية مستوحاة من عالم المحيطات، تزخر بالأصوات والأضواء والعروض الاستثنائية التي تحتفي بروابطنا المشتركة مع «المحيط الذي يجمعنا». ومع تمديد ساعات العمل حتى الساعة 8:00 مساءً، يحظى الضيوف بوقت أطول للرقص والاستكشاف واكتشاف العوالم الـ 8 الغامرة في المدينة الترفيهية للأحياء البحرية.

10 - تدعو «سي وورلد» الأطفال من عمر 7 إلى 12 عاماً إلى ليلة استثنائية في 19 يوليو، لخوض تجربة مبيت ضمن عالم «المحيط اللامتناهي»، وذلك في إطار فعاليات «مهرجان محيط الأضواء». وفي أجواء تتألّق بدرجات اللون النيلي العميق والفيروزي المتلألئ، تُتيح هذه التجربة الليلية للمشاركين استكشاف أسرار المحيط بعد حلول الظلام، والتعرّف إلى كيفية استخدام الأحياء البحرية للإضاءة الحيوية، وهي مصدر الضوء الطبيعي الذي يساعدها على التواصل، والعثور على الغذاء، والحماية تحت الماء. كما تتضمن التجربة مجموعة من الأنشطة التفاعلية، تشمل لعبة للتعرف إلى طبقات المحيط، وتزيين بسكويت على شكل أسماك، وتصميم أغطية وسائد تتوهج في الظلام. وتُقام التجربة من الساعة 5:30 مساءً حتى الساعة 9:45 صباحاً، وتشمل وجبتَي العشاء والإفطار.

11 - للسيدات الباحثات عن تجربة مختلفة، تقدِّم فعالية «ليلة السيدات» في «كلايم أبوظبي»، تجربة استثنائية تُقام في الخميس الثاني من كل شهر، من الساعة 5:00 مساءً حتى الساعة 10:00 ليلاً، وتتيح للمشاركات الاستمتاع بتجارب التسلّق الداخلي والطيران الداخلي الحر في أكبر نفق داخلي للقفز الحر في العالم، وسط أجواء تضمن أعلى مستويات الخصوصية وبإشراف فريق عمل نسائي بالكامل. وتناسب هذه التجربة مختلف المستويات من المبتدئين إلى المتمرسين، بما يُتيح لجميع السيدات الاستمتاع بتجربة تجمع بين التحدي والمغامرة.

12 - برنامج أبطال التسلّق يُلهم جيلاً جديداً من عشاق التسلّق، بالتعاون مع «أكتف أبوظبي»، وهو برنامج مجاني يمتد على مدى 5 أيام، ويستهدف الناشئين من عمر 12 إلى 16 عاماً. ويُقام البرنامج على 4 دفعات أسبوعية خلال الفترة من 27 يوليو إلى 21 أغسطس، حيث يتعلّم المشاركون أساسيات التسلّق بإشراف مدربين معتمدين، مع تنمية الثقة بالنفس، وروح العمل الجماعي، والمرونة، في بيئة ممتعة وداعمة.