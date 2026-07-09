الخميس 9 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

انطلاق «المخيّم الكشفي الصيفي الترويحي» بالشارقة

انطلاق «المخيّم الكشفي الصيفي الترويحي» بالشارقة
9 يوليو 2026 21:06

الشارقة (وام) 
انطلقت اليوم فعاليات «المخيّم الكشفي الصيفي الترويحي لعام 2026» بمقر مفوضية كشافة الشارقة والذي ينظم تحت شعار «أبناؤنا والصيف» وتستمر أنشطته المتنوعة حتى 30 يوليو الجاري مستهدفاً استثمار أوقات فراغ الشباب والأبناء خلال الإجازة الصيفية بما يعود عليهم بالنفع والمهارة.
ويتضمن برنامج المخيّم حزمة واسعة ومتكاملة من الأنشطة والمجالات الحديثة في مقدمتها ورش الذكاء الاصطناعي التي تستهدف تنمية المهارات الرقمية والتكنولوجية لدى المشاركين إلى جانب الأنشطة الرياضية والترويحية التي تعزِّز اللياقة والنشاط البدني والأنشطة الفنية التي تنمّي روح الإبداع والابتكار بالإضافة إلى الأنشطة الكشفية الأساسية والزيارات الميدانية والتعريفية لعدد من المؤسسات والجهات الكبرى.
وتتضافر الجهود لإنجاح هذا النشاط الصيفي عبر تعاون مثمر وشراكة استراتيجية مع مجموعة من الجهات والمؤسسات البارزة، وهي: هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ووكالة أنباء الإمارات «وام»، والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة ممثَّلاً في الشارقة 24 والمؤسسات الإعلامية في الدولة، إلى جانب إدارة مراكز الناشئة، ومضمار الشارقة للفروسية، وبلدية مدينة الشارقة، ودائرة الأشغال العامة، والجهات المستضيفة للزيارات الميدانية.
وأكد ناصر عبيد الشامسي، نائب رئيس جمعية كشافة الإمارات المفوض الدولي، رئيس مفوضية كشافة الشارقة، أن تنظيم هذا المخيّم يأتي في إطار الحرص المستمر على تنشئة جيل واعٍ ومبتكِر ومسلَّح بالمهارات العصرية والقيَم الكشفية، مشيراً إلى أن شعار «أبناؤنا والصيف» يعكس المسؤولية المجتمعية تجاه استثمار طاقات النشء، وتوفير بيئة تربوية وترويحية آمنة ومحفِّزة تُكسبهم مهارات المستقبل.
وأشاد بالدعم الكبير والشراكة المتميزة مع مختلف الجهات والوسائل الإعلامية والمؤسسية في الشارقة لدعم ومساندة نجاح هذا الحدث الشبابي.

أخبار ذات صلة
الشارقة يتصدر «الميركاتو الصيفي» في «أدنوك للمحترفين»
سلطان بن أحمد القاسمي: تكامل الأدوار ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الفاعلة
المخيّم الكشفي الصيفي الترويحي
الشارقة
آخر الأخبار
رئيس البرلمان العربي: توحيد الصوت البرلماني الدولي ضرورة عاجلة لمواجهة التصعيد في فلسطين
الأخبار العالمية
رئيس البرلمان العربي يدين الهجمات الإيرانية على الأردن
اليوم 22:43
عبدالله بن زايد يبحث مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة التطورات الإقليمية
علوم الدار
عبدالله بن زايد يبحث مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة التطورات الإقليمية
اليوم 22:40
«ريبلز رومانس» يحقق فوزاً متوقعاً في بسباق «أميرة ويلز»
الرياضة
«ريبلز رومانس» يحقق فوزاً متوقعاً في بسباق «أميرة ويلز»
اليوم 22:15
شراكة الخيول
الرياضة
شراكة إماراتية - بريطانية لدعم مشاركة خيول أوروبا في كرنفال سباقات دبي
اليوم 22:00
نهائي ويمبلدون.. نسخة تشيكية بين نوسكوفا وموخوفا
الرياضة
نهائي ويمبلدون.. نسخة تشيكية بين نوسكوفا وموخوفا
اليوم 21:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©