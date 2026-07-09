انطلاق «المخيّم الكشفي الصيفي الترويحي» بالشارقة

الشارقة (وام)

انطلقت اليوم فعاليات «المخيّم الكشفي الصيفي الترويحي لعام 2026» بمقر مفوضية كشافة الشارقة والذي ينظم تحت شعار «أبناؤنا والصيف» وتستمر أنشطته المتنوعة حتى 30 يوليو الجاري مستهدفاً استثمار أوقات فراغ الشباب والأبناء خلال الإجازة الصيفية بما يعود عليهم بالنفع والمهارة.

ويتضمن برنامج المخيّم حزمة واسعة ومتكاملة من الأنشطة والمجالات الحديثة في مقدمتها ورش الذكاء الاصطناعي التي تستهدف تنمية المهارات الرقمية والتكنولوجية لدى المشاركين إلى جانب الأنشطة الرياضية والترويحية التي تعزِّز اللياقة والنشاط البدني والأنشطة الفنية التي تنمّي روح الإبداع والابتكار بالإضافة إلى الأنشطة الكشفية الأساسية والزيارات الميدانية والتعريفية لعدد من المؤسسات والجهات الكبرى.

وتتضافر الجهود لإنجاح هذا النشاط الصيفي عبر تعاون مثمر وشراكة استراتيجية مع مجموعة من الجهات والمؤسسات البارزة، وهي: هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ووكالة أنباء الإمارات «وام»، والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة ممثَّلاً في الشارقة 24 والمؤسسات الإعلامية في الدولة، إلى جانب إدارة مراكز الناشئة، ومضمار الشارقة للفروسية، وبلدية مدينة الشارقة، ودائرة الأشغال العامة، والجهات المستضيفة للزيارات الميدانية.

وأكد ناصر عبيد الشامسي، نائب رئيس جمعية كشافة الإمارات المفوض الدولي، رئيس مفوضية كشافة الشارقة، أن تنظيم هذا المخيّم يأتي في إطار الحرص المستمر على تنشئة جيل واعٍ ومبتكِر ومسلَّح بالمهارات العصرية والقيَم الكشفية، مشيراً إلى أن شعار «أبناؤنا والصيف» يعكس المسؤولية المجتمعية تجاه استثمار طاقات النشء، وتوفير بيئة تربوية وترويحية آمنة ومحفِّزة تُكسبهم مهارات المستقبل.

وأشاد بالدعم الكبير والشراكة المتميزة مع مختلف الجهات والوسائل الإعلامية والمؤسسية في الشارقة لدعم ومساندة نجاح هذا الحدث الشبابي.