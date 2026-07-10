«مهرجان الشيخ زايد الصيفي» يشهد إقبالاً كبيراً على المبادرات الرياضية

أبوظبي (وام)

شهدت فعاليات وأنشطة أندية أبوظبي للشطرنج والقوس والسهم وألعاب المضرب، المقامة في «مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026»، والذي يعقد حالياً بمنطقة الوثبة في أبوظبي ويستمر حتى 23 أغسطس المقبل، إقبالاً كبيراً للأطفال والناشئة من عمر 6 إلى 18 عاماً.وتتضمن الفعاليات تدريبات عملية، وبرامج تعليم، وفعاليات تنافسية لاختبار قدرات المشاركين، وتمكينهم من المهارات التي تُسهم في الارتقاء بقدراتهم، وتطوير مهاراتهم، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي.

وقال عبدالرحمن صالح المنهالي، عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب المضرب، إن المشاركة في المهرجان تكتسب أهمية مضاعفة، للإسهام بتحقيق أهدافه، في بيئة آمنة ومحفِّزة، نظراً لدوره المحوري في تعزيز مساحة التعلّم واكتساب المهارات واكتشاف المواهب وتعزيز القيَم الوطنية والاجتماعية، مشيراً إلى أن النادي قام بإعداد التجهيزات الخاصة لممارسة اللعبة، وتوفير المعلومات المتعلِّقة بها، من قبل الفريق الفني الخاص بالنادي.

وأكد سعيد أحمد الخوري، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، أن المشاركة في المهرجان بهدف تقديم تجربة شاملة لزوّاره في الفئات العمرية المختلفة، تُسهم في دعم شغفهم برياضة الشطرنج، لاسيما أنها تحظى باهتمام كبير وسط قطاعات الطلبة، لما لها من أثر كبير وملموس في تطوير قدراتهم الذهنية.

ووصف مبارك الحمادي، عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للقوس والسهم، المهرجان بأنه منصّة متكاملة للأنشطة والبرامج التدريبية والتفاعلية، بما يُسهم في تعزيز أهميته في الفترة الصيفية، لافتاً إلى حرص النادي على المشاركة بما يتماشى مع دوره المجتمعي، وجهوده الاستراتيجية لجذب الفئات العمرية، واكتشاف المواهب.