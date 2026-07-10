الجمعة 10 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«مهرجان الشيخ زايد الصيفي» يشهد إقبالاً كبيراً على المبادرات الرياضية

«مهرجان الشيخ زايد الصيفي» يشهد إقبالاً كبيراً على المبادرات الرياضية
10 يوليو 2026 16:30

أبوظبي (وام) 
شهدت فعاليات وأنشطة أندية أبوظبي للشطرنج والقوس والسهم وألعاب المضرب، المقامة في «مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026»، والذي يعقد حالياً بمنطقة الوثبة في أبوظبي ويستمر حتى 23 أغسطس المقبل، إقبالاً كبيراً للأطفال والناشئة من عمر 6 إلى 18 عاماً.وتتضمن الفعاليات تدريبات عملية، وبرامج تعليم، وفعاليات تنافسية لاختبار قدرات المشاركين، وتمكينهم من المهارات التي تُسهم في الارتقاء بقدراتهم، وتطوير مهاراتهم، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي.
وقال عبدالرحمن صالح المنهالي، عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب المضرب، إن المشاركة في المهرجان تكتسب أهمية مضاعفة، للإسهام بتحقيق أهدافه، في بيئة آمنة ومحفِّزة، نظراً لدوره المحوري في تعزيز مساحة التعلّم واكتساب المهارات واكتشاف المواهب وتعزيز القيَم الوطنية والاجتماعية، مشيراً إلى أن النادي قام بإعداد التجهيزات الخاصة لممارسة اللعبة، وتوفير المعلومات المتعلِّقة بها، من قبل الفريق الفني الخاص بالنادي.
وأكد سعيد أحمد الخوري، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، أن المشاركة في المهرجان بهدف تقديم تجربة شاملة لزوّاره في الفئات العمرية المختلفة، تُسهم في دعم شغفهم برياضة الشطرنج، لاسيما أنها تحظى باهتمام كبير وسط قطاعات الطلبة، لما لها من أثر كبير وملموس في تطوير قدراتهم الذهنية.
ووصف مبارك الحمادي، عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للقوس والسهم، المهرجان بأنه منصّة متكاملة للأنشطة والبرامج التدريبية والتفاعلية، بما يُسهم في تعزيز أهميته في الفترة الصيفية، لافتاً إلى حرص النادي على المشاركة بما يتماشى مع دوره المجتمعي، وجهوده الاستراتيجية لجذب الفئات العمرية، واكتشاف المواهب.

أخبار ذات صلة
كلوز بطلاً لسلسلة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة في جنوب أفريقيا
رئيس هيئة أبوظبي للتراث ومدير مكتب ديوان الرئاسة يتفقدان برامج مهرجان الشيخ زايد الصيفي
مهرجان الشيخ زايد الصيفي
الوثبة
آخر الأخبار
«فلاي دبي» تستأنف رحلاتها إلى حلب
اقتصاد
«فلاي دبي» تستأنف رحلاتها إلى حلب
اليوم 17:38
«كهرباء الشارقة» تُطلق تسهيلات جديدة لدعم المنشآت السياحية
اقتصاد
«كهرباء الشارقة» تُطلق تسهيلات جديدة لدعم المنشآت السياحية
اليوم 17:34
«برجيل القابضة» تدرج صكوكاً في بورصة لندن بقيمة 500 مليون دولار
اقتصاد
«برجيل القابضة» تدرج صكوكاً في بورصة لندن بقيمة 500 مليون دولار
اليوم 17:32
«اقتصادية أبوظبي» وجامعة ليوا تعزّزان التعاون لتطوير المواهب ودعم الابتكار
اقتصاد
«اقتصادية أبوظبي» وجامعة ليوا تعزّزان التعاون لتطوير المواهب ودعم الابتكار
اليوم 17:31
«صندوق خليفة» يُطلق النسخة الثانية من برنامج «هندسة الأوامر»
اقتصاد
«صندوق خليفة» يُطلق النسخة الثانية من برنامج «هندسة الأوامر» لأعضاء غرفة أبوظبي بالعين
اليوم 17:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©