9 أطعمة تعزِّز صحة الكبد

شعبان بلال (القاهرة)

يُعد الكبد ثاني أكبر عضو في جسم الإنسان، ويؤدي نحو 500 وظيفة حيوية. فهو يزيل السموم، ويخلِّص الجسم من الأدوية، ويحلِّل الطعام.

كما ينظِّم مستويات الكوليسترول، ويُنتج البروتينات، ويخزِّن السكر لاستخدامه عند الحاجة، وينظِّم مستويات الهرمونات. ونذكر أفضل الأطعمة التي تساعد على الحفاظ على صحة هذا العضو الحيوي في جسمك:

1 - الشوفان

يساعد تناول الأطعمة الغنية بالألياف على تحسين وظائف الكبد. وتشير الأبحاث إلى أنه يساعد على إنقاص الوزن، بما في ذلك دهون البطن، كما يُعَد وسيلة للوقاية من أمراض الكبد.

2 - البروكلي

أضف الكثير من الخضراوات إلى نظامك الغذائي إذا كنت ترغب في الحفاظ على صحة كبدك. ويمكن أن يكون البروكلي جزءاً من هذه الاستراتيجية. وتشير بعض الدراسات إلى أن البروكلي يساعد في حمايتك من مرض الكبد الدهني المرتبط باضطراب التمثيل الغذائي MASLD، وهو حالة تتراكم فيها الدهون بالكبد.

وإذا لم يُعجبك البروكلي المطهو على البخار، يمكن تقطيعه إلى شرائح رفيعة وإضافته مع السلطة، وخلطه مع شرائح اللوز والتوت البري المجفَّف وصلصة الخل.

3 - القهوة

إذا كنت لا تستطيع الاستغناء عنها طوال اليوم، فسيسعدك معرفة أنها قد تفيد الكبد. وتشير الدراسات إلى أن شرب كوبين إلى 3 أكواب يومياً يساعد في حماية الكبد من التلف الناتج عن اتباع نظام غذائي غير صحي.

كما تشير بعض الأبحاث إلى أنها قد تقلِّل من خطر الإصابة بسرطان الكبد.

4 - الشاي الأخضر

يتميز الشاي الأخضر بغناه بمضادات الأكسدة المعروفة باسم الكاتيكينات. وتشير الأبحاث إلى أنها قد تحمي من بعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الكبد.

وستحصل على المزيد من الكاتيكينات إذا قمت بتحضير الشاي بنفسك وشربته ساخناً. أما الشاي المثلَّج والشاي الأخضر الجاهز للشرب، فيحتويان على مستويات أقل بكثير. ومع ذلك، احرَص على تناوله باعتدال، وتجنَّب مستخلص الشاي الأخضر.

5 - الماء

من أفضل ما يمكنك فعله للحفاظ على صحة كبدك هو الحفاظ على وزن صحي، وشُرب الماء بدلاً من المشروبات المحلّاة، كالمشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة.

وعلى الرغم من أن هذه المشروبات قد تكون ممتعة من حين إلى آخر، فإنها تحتوي على سعرات حرارية زائدة. كما أن شرب المزيد من الماء يساعد على تجنّب الجفاف ويحسِّن وظائف الكبد.

6 - اللوز

تُعَد المكسرات، وخصوصاً اللوز، مصادر غنية بـ «فيتامين هـ»، وهو عنصر غذائي يساعد في الوقاية من مرض الكبد الدهني المرتبط باضطراب التمثيل الغذائي.

واللوز مفيد للقلب أيضاً، ويمكن إضافته للسلطات.

7 - السبانخ

تحتوي الخضراوات الورقية على مضاد أكسدة قوي يُسمى الجلوتاثيون، الذي يُساعد في الحفاظ على صحة الكبد.

كما أن تحضير السبانخ في غاية السهولة، فهي تشكِّل قاعدة رائعة لسلطة العشاء، وهي لذيذة أيضاً عند إضافة الثوم وزيت الزيتون إليها. وعندما تذبل، يُرش عليها القليل من جبن البارميزان الطازج.

8 - التوت الأزرق

يحتوي التوت الأزرق على مغذيات تُسمى البوليفينولات، تساعد في الوقاية من مرض الكبد الدهني المرتبط باضطرابات التمثيل الغذائي، والذي غالباً ما يترافق مع السمنة وارتفاع الكوليسترول.

وإذا لم يكن التوت الأزرق من الأطعمة المفضلة لديك، فهناك أطعمة أخرى غنية بالبوليفينولات، مثل الشوكولاتة الداكنة، والزيتون، والخوخ.

9 - الأعشاب والتوابل

القليل من «الأوريجانو» أو المريمية أو إكليل الجبل، مصادر غنية بالبوليفينولات الصحية. ومن فوائدها أنها تحمي القلب والكبد، وتساعد على تقليل كمية الملح في العديد من الوصفات.

ويُنصح بتجربة القرفة، ومسحوق الكاري، والكمون.