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الترفيه

اليابان تجري أول رحلة تجريبية لصاروخ قابل لإعادة الاستخدام

أرشيفية
11 يوليو 2026 09:02

انطلق صاروخ ياباني تجريبي قابل لإعادة الاستخدام وهبط بسلام في أول رحلة تجريبية له اليوم السبت، حيث تسعى اليابان إلى امتلاك هذه التكنولوجيا لخفض تكاليف الإطلاق والمنافسة في سوق الفضاء العالمي.

وانطلق الصاروخ "ار في-اكس" وحلق وتحرك بشكل أفقي قبل أن يهبط خلال رحلته التي استغرقت أقل من دقيقة واحدة في مركز اختبار نوشيرو التابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا) في شمال شرق اليابان، في تجربة

قامت ببثها مباشرة مجموعة "ان في اس" وهي مجموعة من محبي الفضاء.

ومن المتوقع أن تشرح وكالة (جاكسا) النتائج في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت في وقت لاحق من اليوم السبت.

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وتسعى اليابان إلى اللحاق بالتكنولوجيا التي تستخدمها شركة "سبيس اكس" المملوكة لإيلون ماسك منذ عدة سنوات لخفض تكاليف نقل الحمولات إلى الفضاء.

وتعد رحلة اليوم خطوة إلى الأمام بالنسبة لليابان نحو امتلاك التكنولوجيا اللازمة لتطوير صاروخ منخفض التكلفة ليحل محل سلسلة "اتش 3 " التي تستخدم لمرة واحدة والتي تعتبر الدعامة الأساسية لبرنامج الإطلاق في اليابان.

وتأتي الرحلة بعد يوم واحد من إعلان وسائل الإعلام الرسمية في الصين أن البلاد نجحت لأول مرة في استعادة المرحلة الأولى من صاروخ بعد الإطلاق.

المصدر: وكالات
اليابان
صاروخ
الفضاء
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