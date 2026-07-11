السبت 11 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

موجة حر شديد تضرب كوريا الجنوبية

مارة يستخدمون مظلات شمسية في العاصمة سول للوقاية من الحر الشديد
11 يوليو 2026 22:29

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الحكومية فى كوريا الجنوبية أن موجة حر شديد ضربت البلاد، اليوم السبت، ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الجنوبية الشرقية إلى 39,9 درجة مئوية.
وفي الساعة 0223 ظهرا، سجلت تلك الدرجة في منطقة هايانج-يوب بمدينة جيونجسان جنوب شرقى البلاد، قبل أن تتراجع إلى 38,3 درجة مئوية في الساعة 0255 ظهرا، وفقا لما نقلته وكالة "يونهاب" للأنباء عن إدارة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية.

كما سُجلت درجات حرارة مرتفعة في المناطق المحيطة، حيث بلغت 38,2 درجة مئوية في دايجو، و37,5 درجة مئوية في جيونج جو، و36,8 درجة مئوية في يانجسان، قبل الساعة الثانية ظهرا.

أخبار ذات صلة
معالم باريس تغلق مبكراً مع اشتداد موجة الحر
"الوطني الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة

وفي أجزاء أخرى من البلاد، بلغت درجات الحرارة القصوى قبل الساعة الثانية ظهرا 34,4 درجة مئوية في دايجون، و34,3 درجة مئوية في جوانج جو، و33 درجة مئوية في بوسان، و32,4 درجة مئوية في سول.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الكورية إن موجة الحر من المتوقع أن تستمر لبعض الوقت، وإن ارتفاع نسبة الرطوبة المصاحب لها سيرفع درجات الحرارة المحسوسة إلى نحو 33 درجة مئوية في معظم أنحاء البلاد، وإلى أكثر من 35 درجة مئوية في العاصمة ومناطق تشونجتشيونج والمناطق الجنوبية.
وصدرت تحذيرات من موجة الحر في 209 مناطق من أصل 235 منطقة تخضع لنظام التحذيرات الجوية البرية في البلاد.

المصدر: د ب أ
كوريا الجنوبية
موجة حر
موجة الحر الشديد
درجات الحرارة
آخر الأخبار
الإعصار "بافي" يصل إلى اليابسة في شرق الصين
الأخبار العالمية
الإعصار "بافي" يصل إلى اليابسة في شرق الصين
اليوم 22:41
زلاتكو على أبواب «الأبيض» واتجاه لإلغاء معسكر أغسطس
الرياضة
زلاتكو على أبواب «الأبيض» واتجاه لإلغاء معسكر أغسطس
اليوم 22:30
مارة يستخدمون مظلات شمسية في العاصمة سول للوقاية من الحر الشديد
الترفيه
موجة حر شديد تضرب كوريا الجنوبية
اليوم 22:29
شعار شركة "أوبن إيه آي"
الذكاء الاصطناعي
"أبل" ترفع دعوى ضد "أوبن إيه آي"
اليوم 22:08
التشيكية نوسكوفا بطلة ويمبلدون للسيدات
الرياضة
التشيكية نوسكوفا بطلة ويمبلدون للسيدات
اليوم 21:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©