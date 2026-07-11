موجة حر شديد تضرب كوريا الجنوبية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الحكومية فى كوريا الجنوبية أن موجة حر شديد ضربت البلاد، اليوم السبت، ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الجنوبية الشرقية إلى 39,9 درجة مئوية.

وفي الساعة 0223 ظهرا، سجلت تلك الدرجة في منطقة هايانج-يوب بمدينة جيونجسان جنوب شرقى البلاد، قبل أن تتراجع إلى 38,3 درجة مئوية في الساعة 0255 ظهرا، وفقا لما نقلته وكالة "يونهاب" للأنباء عن إدارة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية.

كما سُجلت درجات حرارة مرتفعة في المناطق المحيطة، حيث بلغت 38,2 درجة مئوية في دايجو، و37,5 درجة مئوية في جيونج جو، و36,8 درجة مئوية في يانجسان، قبل الساعة الثانية ظهرا.

وفي أجزاء أخرى من البلاد، بلغت درجات الحرارة القصوى قبل الساعة الثانية ظهرا 34,4 درجة مئوية في دايجون، و34,3 درجة مئوية في جوانج جو، و33 درجة مئوية في بوسان، و32,4 درجة مئوية في سول.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الكورية إن موجة الحر من المتوقع أن تستمر لبعض الوقت، وإن ارتفاع نسبة الرطوبة المصاحب لها سيرفع درجات الحرارة المحسوسة إلى نحو 33 درجة مئوية في معظم أنحاء البلاد، وإلى أكثر من 35 درجة مئوية في العاصمة ومناطق تشونجتشيونج والمناطق الجنوبية.

وصدرت تحذيرات من موجة الحر في 209 مناطق من أصل 235 منطقة تخضع لنظام التحذيرات الجوية البرية في البلاد.