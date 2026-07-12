7 ثعابين ملوَّنة.. الأكثر بريقاً ولمعاناً

ترجمة: أحمد عاطف

قد تبدو الثعابين في أذهان كثيرين كائنات مخيفة بألوان داكنة أو باهتة، لكن بعض الأنواع تكسر هذه الصورة تماماً، إذ تمتلك حراشف تعكس الضوء بدرجات الأزرق والأخضر والبنفسجي والذهبي. ولا يعود هذا اللمعان إلى صبغات سحرية أو ألوان صناعية، بل إلى طريقة انعكاس الضوء وانكساره على تراكيب دقيقة في الحراشف، وفق تقرير نشرته صحيفة «تايمز أوف إنديا». ونذكر 7 أنواع من هذه الثعابين:

1 - البوا

تعيش أفعى «البوا» في أميركا الوسطى والجنوبية، وتُعَد من أشهر الثعابين الملوّنة في العالم. ويأتي لمعانها من تراكيب دقيقة على الحراشف تعكس الضوء بطرق مختلفة حسب زاوية النظر، فتظهر درجات الأزرق والأخضر والبنفسجي والذهبي، خصوصاً تحت الإضاءة المباشرة.

2 - شعاع الشمس

ينتشر «ثعبان شعاع الشمس» في جنوب شرقي آسيا، وهو نوع غير سام يتميز بجسم داكن يبدو بنياً أو أسود مائلاً إلى البنفسجي. لكن عند سقوط ضوء الشمس عليه، تتحوّل حراشفه إلى ومضات لامعة بألوان متعددة، ويزيد وجود طبقة داكنة تحت الحراشف من قوة هذا التأثير البصري.

3 - الأصلة بيضاء الشفاه

تعيش «الأصلة بيضاء الشفاه» في غينيا الجديدة، وسمِّيت بهذا الاسم بسبب الحراشف البيضاء الواضحة حول فمها. لكن جمالها الحقيقي يظهر في جسمها اللامع، إذ تحتوي حراشفها على تراكيب دقيقة تعكس الضوء وتمنحها بريقاً متقزّحاً لافتاً.

4 - أصلة بوين

تُعرف «أصلة بوين» أيضاً باسم الأصلة السوداء، وتعيش في غينيا الجديدة، وتتميز بتغيّر لافت في ألوانها مع العمر. ويكون صغار تلك الأفعى عادة باللون الأحمر مع خطوط فاتحة، ثم يتحوّل اللون تدريجياً إلى أسود لامع تتخلله خطوط صفراء رفيعة، لتبدو الحراشف كأنها مغطّاة بطبقة زيتية براقة.





5 - الدرع المتقزّح

يعيش «ثعبان الدرع المتقزّح» تحت الأرض في منطقة الغات الغربية بالهند، لذلك نادراً ما يراه البشر. وتظهر أنواع كثيرة منه بألوان داكنة مثل الأسود أو البُني أو البنفسجي، مع لمعة قوية تكشف درجات مختلفة عند انعكاس الضوء عليها.

6 - الإنديجو الشرقي

يعيش «ثعبان الإنديجو الشرقي» في أميركا الشمالية، ويمتلك جسماً أسود لامعاً تظهر عليه ومضات زرقاء تحت أشعة الشمس. وتوجد لديه أحياناً درجات حمراء أو برتقالية عند الذقن والحلق وجانبي الرأس، كما يؤدي دوراً مهماً في النظام البيئي، إذ يتغذّى على فرائس متعدِّدة، بينها ثعابين أخرى.

7 - البوا الكوبية

تُعَد «البوا الكوبية» أكبر ثعبان أصلي في جزر الهند الغربية، وتتميز بحراشف ناعمة لامعة تساعدها على الحركة بين أوراق الغابات والكهوف.

ولا تلمع هذه الأفعى بألوان زاهية مثل بعض الأنواع الأخرى، لكنها تمتلك بريقاً زجاجياً خفيفاً يظهر عندما يلتقط جسمها الضوء من الزاوية المناسبة.