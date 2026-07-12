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الترفيه

ورشة «الاستديو الإبداعي» تنمِّي مهارات الطلبة بدبا الفجيرة

ورشة «الاستديو الإبداعي» تنمِّي مهارات الطلبة بدبا الفجيرة
12 يوليو 2026 13:35

الفجيرة (وام)
نظَّمت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، بالتعاون مع تلفزيون الفجيرة وإذاعة الفجيرة FM، ورشة «الاستديو الإبداعي» ضمن البرنامج الصيفي لوزارة التربية والتعليم بمدينة دبا الفجيرة، بمشاركة مجموعة من طلبة المدارس تتراوح أعمارهم بين 7 و15 عاماً.هدفت الورشة إلى تعريف الطلبة بأساسيات العمل الإعلامي وتنمية مهاراتهم الإبداعية في مجالات التقديم الإذاعي والتلفزيوني، من خلال أنشطة تفاعلية وتطبيقات عملية أتاحت لهم خوض تجربة إعلامية واقعية داخل بيئة تُحاكي الاستوديوهات المهنية. وشهدت الورشة مشاركة الطلبة في تجربة «المذيع الصغير»، حيث تعرفوا على مهارات الإلقاء والتقديم الإذاعي، وآليّات إعداد وتقديم المحتوى الإعلامي، بما يُسهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم وصقل قدراتهم في التواصل والتعبير. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، لدعم المواهب الناشئة واستثمار أوقات الطلبة خلال الإجازة الصيفية في برامج نوعية تجمع بين التعليم والتدريب والترفيه، وتُسهم في إعداد جيل واعٍ يمتلك المهارات الإعلامية والمعرفية التي تواكب متطلبات المستقبل.

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