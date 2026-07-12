الأحد 12 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

مصر تكشف عن آثار تعود لأكثر من 3 آلاف عام

مصر تكشف عن آثار تعود لأكثر من 3 آلاف عام
12 يوليو 2026 22:20

كشفت البعثة الأثرية الهولندية العاملة في جبانة طيبة، برئاسة الدكتورة كارينا فان دن هوفن من جامعة لايدن، عن مقبرة بمنطقة الشيخ عبد القرنة السفلى في البر الغربي بمدينة الأقصر جنوب مصر تعود إلى أكثر من ثلاثة آلاف عام.

وثمّن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، جهود البعثات الأثرية العاملة في مصر، مؤكداً أنها تسهم في الكشف عن مزيد من أسرار الحضارة المصرية القديمة، بما يعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.

من جانبه، أوضح الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن المقبرة المكتشفة تقع إلى الشرق من المقبرة الطيبية رقم (45)، حيث ينفذ الفريق مشروعاً بحثياً وميدانياً منذ عام 2018، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، بهدف تنفيذ برامج لإدارة المخاطر في المنطقة، إلى جانب إعداد أول دراسة أثرية متكاملة لها.

وأضاف الليثي أنه من خلال دراسة نقوش المقبرة تبين أنها تخص شخصاً يُدعى "باسر"، مشيراً إلى أنه، استنادا على الأسلوب الفني لنقوش المقبرة، من المرجح أنها تعود لعصر الرعامسة (1292 - 1077 ق.م).

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن فريق العمل سيواصل أعمال الدراسة والتوثيق داخل المقبرة، بهدف تحديد هوية الأشخاص الذين دُفنوا بها وإعادة بناء سيرهم الشخصية، إلى جانب دراسة المقبرة في سياقها التاريخي والأثري، بما يسهم في تقديم فهم أعمق للعلاقة بين مقابر المنطقة والبيئة المحيطة بها، وإلقاء الضوء على التطور التاريخي والثقافي لمنطقة الشيخ عبد القرنة السفلى.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يصل إلى العلمين في زيارة أخوية ويبحث مع الرئيس المصري تعزيز علاقات التعاون
إصابات إثر خروج عربة قطار عن القضبان في مصر

من جانبه، قال محمد عبد البديع، رئيس قطاع الآثار المصرية في المجلس الأعلى للآثار، أن التخطيط المعماري للمقبرة يتوافق مع الطراز المعتاد لمقابر الأفراد في طيبة خلال عصر الدولة الحديثة، حيث تتكون من فناء خارجي، ومقصورة منحوتة في الصخر على شكل حرف (T) مقلوب، بالإضافة إلى حجرات للدفن تحت سطح الأرض.

وأضاف أن فناء المقبرة يضم عدداً من العناصر المعمارية المحفوظة بحالة جيدة، من بينها مصطبة من الطوب اللبن تتوسطها فجوة مخصصة لتثبيت لوحة جنائزية (Stela)، إلى جانب سلم تحيط به منحدرات من الجانبين يؤدي إلى مدخل المقبرة.

وأشار إلى أن المقبرة تضم عدداً من المناظر التي تحمل اسم صاحبها "باسر"، بينما تغطي طبقة رقيقة من الأتربة أجزاءً من الرسوم الجدارية الملونة.

من جهتها، أكدت الدكتورة كارينا فان دن هوفن، رئيسة البعثة من جامعة لايدن، أن البعثة ستبدأ خلال المواسم المقبلة تنفيذ أعمال التدعيم الإنشائي والصيانة والترميم للزخارف الملونة في المقبرة، معربة عن تطلعها إلى مواصلة أعمالها داخل الموقع وتحقيق المزيد من الاكتشافات الأثرية خلال المواسم المقبلة.

المصدر: د ب أ
مصر
مقبرة أثرية
الأقصر
مصر القديمة
آثار فرعونية
آخر الأخبار
كرواتيا في صدارة «المحظوظين» بـ«ضربات الترجيح المونديالية»
الرياضة
كرواتيا في صدارة «المحظوظين» بـ«ضربات الترجيح المونديالية»
اليوم 22:30
مصر تكشف عن آثار تعود لأكثر من 3 آلاف عام
الترفيه
مصر تكشف عن آثار تعود لأكثر من 3 آلاف عام
اليوم 22:20
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جمهورية ساوتومي وبرينسيب الديمقراطية بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جمهورية ساوتومي وبرينسيب الديمقراطية بذكرى استقلال بلاده
اليوم 21:46
شعار رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي
الأخبار العالمية
الكويت: هجمات على مراكز حدودية برية ومنصة نفطية بحرية
اليوم 21:35
9 دول تستضيف معسكرات أندية «أدنوك للمحترفين»
الرياضة
9 دول تستضيف معسكرات أندية «أدنوك للمحترفين»
اليوم 21:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©