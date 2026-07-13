رحاب العطار: «كائنات 2» يؤكِّد حضور الدراما الإماراتية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تحدثت الممثلة رحاب العطار عن الجزء الثاني من مسلسل «كائنات»، من إنتاج «أبوظبي للإعلام» والذي يُعرض عبر منصّة ADMN على تطبيق «ستارزبلاي»، وذكرت أنه يشكِّل محطة فنية استثنائية في مسيرتها، لما يحمله من تطوّر ملحوظ على مستوى النَّص والأداء والإخراج والتقنيات الإنتاجية، مشيرة إلى أن العمل جاء أكثر نضجاً وطموحاً بعد النجاح الكبير الذي حقّقه الجزء الأول.

إنجاز

ذكرت رحاب العطار أن فريق عمل «كائنات 2» دخل تجربة الموسم الثاني، وهو يحمل مسؤولية الحفاظ على النجاح السابق، وتقديم تجربة تتجاوز توقّعات الجمهور، خصوصاً بعد الإنجاز الذي حقّقه الموسم الأول بحصوله على جائزة «أفضل مؤثرات بصرية» ضمن جوائز «الدانة للدراما 2025»، إلى جانب ترسيخ مكانته كأول عمل درامي إماراتي متخصِّص في الرعب والتشويق، محقِّقاً نسبة مشاهدة قياسية وصدىً واسعاً على المستويَين المحلي والخليجي. وأعربت العطار عن سعادتها بالنجاح الذي حقَّقه العمل، مؤكدة أن تصدّره قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة في الوطن العربي، ووصوله إلى مراتب متقدِّمة عالمياً عبر منصّة «ستارزبلاي»، كان إنجازاً فاق التوقعات، ويعكس قدرة الإنتاج الإماراتي على المنافسة عربياً وعالمياً.

تحدٍّ استثنائي

وعن شخصية «عفرا» في الموسم الثاني من المسلسل، أوضحت العطار أنها تمرّ بتحوّلات نفسية عميقة، إذ تبدو أكثر نضجاً واستسلاماً للواقع المرعب الذي تعيشه، في ظل الصراع الداخلي الذي تخوضه نتيجة سيطرة الكيان الشرير «عثيون» عليها. وقالت: إن أصعب مشهد في العمل امتد إلى 5 صفحات، واضطررت خلاله إلى أداء شخصيتَين متناقضتَين في الوقت نفسه، من خلال حوار بين «عفرا» بشخصيتها الهادئة والنسخة الشريرة منها، ما تطلّب تركيزاً عالياً، وقدرة على الانتقال السريع بين مشاعر وانفعالات متضادة.

مشاهد خطرة

كشفت العطار عن أنها استعدّت للدور على مدار عام كامل، بعدما أدركت من تجربتها في الجزء الأول أهمية الجاهزية البدنية لمثل هذه الأعمال، مشيرة إلى أنها خضعت لتدريبات مكثَّفة مع مخرج المشاهد الخطيرة العالمي «نجم الدين»، الذي سبق له التعاون مع نجوم عالميين، مثل توم كروز، وجاكي شان. وأكدت أن هذه التدريبات مكّنتها من تنفيذ مشاهد «الأكشن» والخطورة بكفاءة ومن دون إصابات، إلى جانب خضوعها لجلسات ودورات نفسية ساعدتها على التعامل مع الضغوط النفسية والجسدية التي فرضتها طبيعة الشخصية وأجواء العمل. وترى أن الدراما الإماراتية تشهد مرحلة ازدهار حقيقية، مع اتساع دائرة التنوّع في الأعمال التي تقدِّمها، خصوصاً في مجالات الرعب والخيال والمغامرات، مؤكدة أن استمرار الاستثمار في هذه النوعية من الإنتاجات، يمنح الدراما المحلية حضوراً أقوى على الساحتَين العربية والعالمية.

فك اللغز

تدور أحداث الجزء الثاني من «كائنات» حول «عفرا»، التي تستيقظ وهي تعاني فقداناً جزئياً للذاكرة، لتكتشف أن الكيان الشرير «عثيون» لا يزال يسيطر عليها. وتنطلق في رحلة مليئة بالغموض لكشف أسرار الماضي وفك الألغار، ومواجهة تهديدات متصاعدة داخل قرية ساحلية يغلِّفها الضباب، وسط ظهور كائنات غامضة وأحداث مأساوية. المسلسل تأليف مروة عبد القادر الديب، وإخراج الأسعد الوسلاتي، ويشارك في بطولته مرعي الحليان، عبدالله بن حيدر، ماجد الجسمي، عبدالله صنقور، أحمد عبد الرزاق، وفاتن أحمد.



