بيومي فؤاد: «ابن مين فيهم؟».. رسالة إنسانية

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تحت مظلة كوميدية تنسج أحداثها عبر المفارقات والمغامرات، يقدِّم فيلم «ابن مين فيهم؟» حكاية تتجاوز الضحك إلى طرح تساؤل إنساني حول مسؤولية الإنسان عن اختياراته، وما إذا كان الماضي، مهما ابتعد عنه، قادراً على العودة في أكثر اللحظات مفاجأة.

وتبدأ القصة عندما يتلقّى «رشدي»، الذي يجسِّد شخصيته بيومي فؤاد، خبراً يقلب حياته رأساً على عقب، إذ تخبره المحامية «ماجدة»، التي تؤدي دورها ليلى علوي، بأن عمته الثرية أوصت له بثروتها كاملة، ومن تلك اللحظة، تنطلق رحلة تجمع بين الكوميديا والمغامرة، ينتقل خلالها «رشدي» بين شخصيات نسائية تنتمي إلى عوالم وخلفيات متباينة، في رحلة تكشف له، قبل أن تكشف للمشاهِد، أن مواجهة الماضي قد تكون أكثر تعقيداً من الهروب منه، وأن الإجابة عن سؤال «ابن مين فيهم؟» تحمل في طيّاتها ما هو أبعد من مجرد البحث عن وريث أو ثروة.

وأوضح بيومي فؤاد أن «ابن مين فيهم؟» لا يكتفي بتقديم جرعة من الكوميديا، بل يضع بطله في مواجهة مباشرة مع ماضيه، لذلك لم يكن التحدي بالنسبة إليه هو البحث عن إضحاك الجمهور بقدر ما كان تقديم التحوّلات النفسية التي تمر بها شخصية «رشدي».

وأشار إلى أن أكثر ما جذبه إلى الدور أنه يقدِّم شخصية إنسان يحمل أخطاءً وقرارات مؤجَّلة، ظل يبتعد عن مواجهتها حتى فرضت نفسها عليه، موضحاً أنه خلال مرحلة التحضير حرص على الاقتراب من هذا الجانب الإنساني بصدق، محاولاً فهم مشاعر رجل يجد نفسه فجأة أمام نتائج اختياراته القديمة. ويرى بيومي فؤاد، أن الفيلم، على الرغم من سرده الدرامي البسيط، يطرح سؤالاً إنسانياً يبدو مباشراً في ظاهره، لكنه يحمل أبعاداً أعمق في جوهره: هل يستحق الإنسان فرصة ثانية لتصحيح أخطاء الماضي؟ وقال: إن الخطأ يُعَد جزءاً من التجربة الإنسانية، لكن القيمة الحقيقية تكمن في الاعتراف به، والتحلّي بالشجاعة الكافية لإصلاحه، وهو ما تحاول رحلة «رشدي» أن تكشفه تدريجياً أمام المشاهِد. وأفاد بأن هذا التنوع منح الدور مساحة واسعة للتجدّد، إذ يجد «رشدي» نفسه في كل محطة أمام تجربة مختلفة، وشخصية جديدة، بعضها يتّسم بالعنف، وأخرى بالرومانسية، وصولاً إلى شخصيات خارجة عن المألوف.

ولفت بيومي إلى أن «رشدي» يمثِّل واحدة من أكثر الشخصيات اختلافاً في مسيرته الفنية، لأنه لا يجسِّد الرجل الكوميدي المعتاد، بقدر ما يقدِّم إنساناً عاش سنوات طويلة بلا إحساس حقيقي بالمسؤولية، فأهدر ما امتلكه من أموال، وتعامل مع قراراته الشخصية باستخفاف، حتى وجد نفسه في مواجهة مباشرة مع نتائج تلك الاختيارات.

وذكر بيومي فؤاد، أن «ابن مين فيهم؟» يذكِّر المشاهِد بأن الإنسان قد ينشغل بنفسه ويغفل حقوق الآخرين، لكنه لا يستطيع الإفلات من مواجهة نتائج أفعاله إلى الأبد، فكل إنسان يصل في مرحلة ما إلى لحظة يراجع فيها نفسه، ويُعيد تقييم اختياراته، وهي الفكرة التي يراها الرسالة الأهم للفيلم.