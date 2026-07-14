10مهارات أساسية لـ«المدير الناجح»

شعبان بلال (القاهرة)

على الرغم من وجود طُرق عديدة لتكون مديراً فاعلاً، فإن هناك بعض السمات والمهارات الأساسية التي يمكنك تطويرها لضمان نجاحك في إدارة فريقك نحو تحقيق أهدافه. ونذكر بعض هذه المهارات الأساسية:



قنوات اتصال مفتوحة

يساعدك إنشاء قنوات اتصال مفتوحة مع فريقك والحفاظ عليها على فهم احتياجاته بشكل أفضل، والعمل معه على إنجاز المهام، وتقليل أي سوء فهم محتمل. ومع أهمية امتلاك مهارات تواصل قوية كمدير، يمكنك أيضاً دعم فريقك في تطوير مهاراته في هذا المجال.

دعم العمل الجماعي

تشجيع العمل الجماعي وتهيئة بيئة عمل تعاونية يوفّران عملاً أفضل وأكثر متعة. وكلما استمتع الأفراد بالعمل معاً، ازدادت كفاءة أدائهم مع تطوّر علاقاتهم المهنية. ويبدأ بناء بيئة عمل تعاونية بتوضيح التوقّعات الفردية لأعضاء الفريق وبناء الثقة. فعلى سبيل المثال، عندما يكلَّف الموظفون بمهمة أو مشروع، يثق المدير الداعم بهم لإنجاز العمل كما تم الاتفاق عليه.

توضيح التوقّعات

من المفيد أن يوضِّح المديرون توقّعاتهم من كل فرد في الفريق، حسب أهداف القسم ومهام الأفراد أو الفِرق. ومع إضافة أو تحديث أي تغييرات على سير العمل، يمكن للمدير تشجيع التواصل بين الموظفين حول كيفية تطبيق هذه التحديثات، ثم طلب ملاحظاتهم لضمان تعاونهم.

تقديم الملاحظات وتلقّيها

لفهم نقاط قوّتك الإدارية ومجالات التحسين، كُن استباقياً واطلب ملاحظات مستمرة من فريقك. وعلاوة على ذلك، من المهم أيضاً تقديم ملاحظات لفريقك فور ظهور الحاجة إليها، ليكون على دراية دائمة بنقاط قوته وما يمكنه العمل عليه لتحقيق أهدافه. فكِّر في جدولة اجتماعات دورية، مثل الاجتماعات الفردية، لتقديم الملاحظات الرسمية وتلقّيها.

الاستماع والتفاعل

عندما يستمع المديرون إلى فريقهم ويتفاعلون معه، فإن ذلك يعزِّز الثقة ويوفِّر بيئة عمل تتّسم بالصدق والشفافية. وإحدى طرق ضمان شعور الجميع بتقدير مساهماتهم، هي جدولة اجتماعات أسبوعية أو شهرية للفريق. وفي بعض الحالات، قد يكون الاجتماع الصباحي السريع خياراً أفضل لبدء اليوم بنشاط ومعالجة أي استفسارات أو مخاوف أو أعمال عالقة. وخلال هذه الاجتماعات، يمكن للمديرين الاستماع، وتدوين الملاحظات، وطرح أسئلة مباشرة، وتشجيع مشاركة جميع أعضاء الفريق، واختتام كل اجتماع بنبرة إيجابية لإعلام الجميع بتقدير جهودهم.

تقدير النجاحات

من أهم مسؤوليات المدير معرفة دور كل موظف، ومهاراته، وكفاءته في أداء عمله. لذا، يُنصح بإعداد اقتراحات وبرامج وموارد لفريقك ليشعر بالدعم اللازم لتحقيق أهدافه. فالموظفون الذين يحظون بالدعم والتقدير من مديريهم غالباً ما يشعرون برغبة في مواصلة التطوّر والبقاء في الشركة لفترات أطول.

قدوة حسنة

بصفتك مديراً، من الضروري أن تكون قدوة حسنة في بيئة العمل التي تتوقّع من موظفيك دعمها. وهذا يعني التواصل والتعاون، وتقديم ملاحظات بناءة، والتحلّي بأخلاقيات العمل، وتقدير العمل المتقَن، ودعم أعضاء الفريق، والاستعداد للمساعدة عند الحاجة.

وضع أهداف قابلة للتحقيق

يضع المدير الجيد أهدافاً واضحة وقابلة للتحقيق تتماشى مع أهداف المؤسسة ورسالتها ورؤيتها. وهناك العديد من الخيارات لكيفية وضع الأهداف. حدِّد معياراً دقيقاً للنجاح، لكي يعرف فريقك بالضبط ما يجب عليه فعله. وحافظ على قنوات اتصال مفتوحة بشأن تقدُّم فريقك نحو تحقيق أهدافه، ودافع عنه عند ظهور أي عقبات.

توفير التدريب

غالباً ما يكون المديرون الجيِّدون على دراية بأداء الموظفين وكيفية تحسينه. ويتحقَّق هذا الوعي من خلال تقييم جوانب العمل، وتحديد مواطن التحسين، ثم تطبيق التغييرات لتبسيط العملية. تدريب الموظفين وفقاً لبرنامج منظَّم يساعد، وكذلك التوجيه من خلال التدريب الفردي، وجلسات التدريب الجماعي.

التعلّم المستمر

لكي تكون مديراً ناجحاً، من الأفضل أن تفهم دورك وكيف يتكامل مع هيكل المؤسسة ككل. وحاول تقييم نقاط قوّتك كمدير، والمجالات التي يجب أن تركِّز على تطويرها. وإذا كنت بحاجة إلى فهم أعمق لطبيعة دورك وكيفية التطوّر فيه، يمكنك الرجوع إلى مديرك المباشر للحصول على التوجيه والدعم. وبغضِّ النظر عن مدة شغلك لمنصب إداري، فإن التعلّم المستمر عملية دائمة. ولتحقيق هذه الغاية، اغتنِم فرص التدريب الإداري التي تغطّي مهارات التطوير الشاملة لمواصلة النمو المهني.



