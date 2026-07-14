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انطلاق طاقم فضائي في مهمة إلى محطة الفضاء الدولية

انطلاق طاقم فضائي في مهمة إلى محطة الفضاء الدولية
14 يوليو 2026 19:38

انطلق طاقم فضائي أميركي - روسي بنجاح اليوم الثلاثاء في مهمة إلى محطة الفضاء الدولية تستغرق ثمانية أشهر.

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وانطلق رائد فضاء لوكالة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) أنيل مينون وزميلاه الروسيان بيوتر دوبوروف وأنا كيكينا من قاعدة بايكونور الفضائية التي تستأجرها روسيا في كازاخستان على متن مركبة "سويوز إم إس-29" التابعة لوكالة روسكوزموس لقضاء فترة ثمانية أشهر في المحطة المدارية. ومن المقرر أن يلتحموا بالمحطة بعد ثلاث ساعات من الإطلاق.
وحضر مدير وكالة ناسا جاريد إيزاكمان عملية الإطلاق، وهي أول زيارة يقوم بها رئيس ناسا إلى بايكونور منذ ثماني سنوات، والتي سلطت الضوء على التعاون المستمر في الفضاء بين موسكو وواشنطن.

 

المصدر: وكالات
محطة الفضاء الدولية
ناسا
وكالة ناسا
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