«الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصوَّرة» يعود إلى أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

يستعد «معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصوَّرة»، للفعالية الثقافية الشعبية الأضخم على مستوى المنطقة، التي تعود إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» خلال الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر المقبل، في عطلة نهاية أسبوع مميّزة تجمع أبرز نجوم عالم الترفيه، وتجارب تفاعلية غامرة، والآلاف من عشّاق الثقافة الشعبية من مختلف أنحاء المنطقة.



قائمة الضيوف

في أولى مفاجآته لهذا العام، كشف المعرض عن انضمام الممثل العالمي ماكينيو، إلى قائمة ضيوفه، والذي اشتُهر بأدائه لشخصية «رورونوا زورو» في النسخة الواقعية من مسلسل «ون بيس». وسيتمكّن الجمهور من لقائه عبر جلسات تصوير حصرية، وتوقيع التذكارات، فضلاً عن حضوره في جلسات حوارية مباشرة على مدار أيام الفعالية. ويواصل المعرض خلال الأسابيع المقبلة الكشف عن المزيد من النجوم، وصنّاع المحتوى، وأبرز المواهب في عالم «الأنمي»، استعداداً لتنظيم أكبر نسخة في تاريخه. كما أعلن المعرض عن أول 3 فنانين ينضمون إلى نادي مبدعي القصص المصوَّرة Comic Creators Club، وهم: جيم تشيونغ Jim Cheung، وفريديريكو فيسينتيني Frederico Vicentini، وبريت بيدينغ Brett Beeding، الذين تركت أعمالهم الحائزة عدة جوائز، بصمة بارزة في عدد من أشهر الشخصيات والقصص المصوَّرة، بينها: The Avengers، وAmazing Spider-Man، وWolverine، وThe Death of Superman.



مساحة للألعاب

إلى جانب قائمة ضيوفه الحافلة بالنجوم، سيحوِّل «معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصوَّرة»، مركز «أدنيك» أبوظبي مجدَّداً إلى الوجهة الأبرز لعشّاق الثقافة الشعبية. ويضم المعرض أكثر من 12 منطقة وتجربة ترفيهية موزَّعة على مختلف أرجائه، حيث يستمتع الزوّار بعروض ترفيهية حيّة ومسابقات جماهيرية على منصّة المهرجان، إلى جانب تجارب مميزة في عالم “الأنمي” وثقافة البوب الكورية K-Pop، والآسيوية داخل منطقة الأوتاكو Otaku District، واستكشاف مساحات مخصَّصة للألعاب، تشمل ساحة الألعاب الإلكترونية Gaming Arena، ومنطقة ألعاب الطاولة Tabletop Zone، وساحة ألعاب البطاقات القابلة للجمع TCG Arena.



جلسات حوارية

يحظى الزوّار أيضاً بفرصة اكتشاف أعمال نخبة من الفنانين المستقلّين في منطقة Artist Alley التي تحظى بإقبال واسع، والاحتفال بالإبداع من خلال مسابقة الكوسبلاي Cosplay الشهيرة التي ينظّمها المعرض، إلى جانب المشاركة في ورش عمل وجلسات حوارية تفاعلية، وتسوّق مجموعة حصرية من المنتجات التذكارية والمقتنيات، واستعراض القصص المصوَّرة والتذكارات، فضلاً عن الاستمتاع ببرنامج حافل بالعروض الترفيهية والأنشطة العائلية على مدار عطلة نهاية الأسبوع.



«الأنمي»

يواصل «معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة» ترسيخ مكانته بصفته إحدى أبرز الفعاليات المرتقبة في أبوظبي، ومن أهم مهرجانات الثقافة الشعبية، وفعاليات «الأنمي»، والألعاب في المنطقة، بفضل تجربته المتكاملة التي تلبّي اهتمامات مختلف فئات الجمهور، سواء كانوا من عشّاق «الأنمي»، أو الألعاب، أو القصص المصوَّرة، أو الأفلام، أو مسابقات الكوسبلاي، أو الراغبين بالاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع حافلة بالترفيه.