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«مركز حمدان بن محمد» يستحضر قيَم السنع في الفجيرة

«مركز حمدان بن محمد» يستحضر قيَم السنع في الفجيرة
15 يوليو 2026 01:00

دبي (الاتحاد) امتداداً لحضوره المجتمعي الهادف إلى إبقاء القيم الإماراتية حاضرة في وعي الأجيال، وتعزيز الموروث الأخلاقي بوصفه جزءاً أصيلاً من هوية المجتمع، قدّم عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، محاضرة لمنتسبي الدورة الـ 13 من مبادرة «أصدقاء الدفاع المدني»، التي تنظِّمها إدارة الدفاع المدني في الفجيرة، بحضور حشد من المشاركين وعدد كبير من ضباط وأفراد الدفاع المدني.
وتناولت المحاضرة مفهوم السنع الإماراتي ودوره في ترسيخ الأخلاق والقيَم الأصيلة وتعزيز الهوية الوطنية والانتماء، إلى جانب عدد من المحاور المرتبطة بالموروث الاجتماعي، والترابط الأسري، والتعاون، والمواطنة، والمسؤولية المجتمعية، في طرح تفاعلي هدف إلى تقريب هذه المفاهيم من الأجيال الناشئة وربطها بممارساتهم اليومية. وأكد ابن دلموك أن السنع لا يُختصر في مجموعة من العادات أو أنماط التعامل المتوارثة، بل يمثِّل منظومة أخلاقية متكاملة تشكّلت في المجتمع الإماراتي عبر أجيال متعاقبة، وحملت في جوهرها معاني الاحترام والتقدير والتعاون وحفظ الحقوق ومراعاة الآخرين. وأوضح أن القيمة الحقيقية للموروث تظهر حين ينتقل من المعرفة إلى الممارسة، ومن الحكاية إلى السلوك، مشيراً إلى أن الاعتزاز بالتراث لا يكتمل بمجرد معرفة تفاصيله، وإنما بقدرة الإنسان على تمثّل أخلاقه في بيته ومدرسته وبين أصدقائه وفي مختلف تفاصيل حياته. وتطرّق ابن دلموك إلى مفهوم المسؤولية المجتمعية المشتركة، مؤكداً أن «عيال البلاد» يمثلِّون حجر الأساس لمستقبل الدولة، وأن رعايتهم وتوجيههم ليست مسؤولية الأسرة وحدها، بل عمل وطني يتشارك فيه كل من يملك القدرة على التأثير والتوجيه وصناعة القدوة، وبيّن أن المسؤولية تجاه المجتمع تبدأ حين يدرك الإنسان أن أثره لا يتوقف عند حدود حياته الخاصة. وأكد أن كل مواطن قادر على تقديم صورة إيجابية عن مجتمعه من خلال سلوكه واحترامه للآخرين وتمسكه بموروثه الأخلاقي، لافتاً إلى أن المواطنة تظهر في تفاصيل قد تبدو بسيطة، لكنها حين تجتمع تصنع الصورة الكبرى للمجتمع. وفي حديثه عن الترابط الأسري، أشار الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إلى أن الأسرة تمثل نقطة الانطلاق الأولى في بناء المجتمع، وأن قوة الروابط بين الإخوة والأهل والأصدقاء، والحرص على صلة الرحم والتقارب الإنساني، تصنع محيطاً اجتماعياً أكثر أمناً وتماسكاً. وأشار إلى أن صون الهوية الوطنية يبدأ من هذه الدائرة الأولى، من الأسرة التي تنقل القيَم، والأهل الذين يقدِّمون القدوة، والمحيط الاجتماعي الذي يحتضن الأبناء ويوجههم، لتصبح حماية الموروث مسؤولية تمارَس بصورة طبيعية داخل المجتمع. وفي إطار حديثه عن القيم الاجتماعية المتوارثة، استشهد بن دلموك، بالمثَل الإماراتي «ربيعك خشمك»، موضحاً أن هذا القول يحمل في معناه قيمة الوفاء للصديق والوقوف إلى جانبه، ليس في الأوقات الجيدة فحسب، وإنما حين يحتاج إلى من ينصحه أو يردّه عن الخطأ، وأكد أن نصيحة الصديق لصديقه ليست تدخلاً في شؤونه، بل مسؤولية تنبع من المحبة وحفظ العشرة، مشيراً إلى أن الصداقة الحقيقية لا تكتفي بالمشاركة، وإنما تحمل قدراً من المسؤولية الأخلاقية تجاه الآخر. وشهدت المحاضرة نقاشات ومداخلات تفاعلية حول السنع وسبل حضوره في الحياة اليومية وآليات نقل القيَم إلى الأجيال الناشئة، بما أضفى على اللقاء مساحة حوارية ثرية قربت المفاهيم التراثية من واقع المشاركين. وقدّم العميد علي عبيد الطنيجي، مدير إدارة الدفاع المدني في الفجيرة، درعاً تكريمياً إلى مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، تقديراً لدوره الريادي في صون الهوية الوطنية وترسيخ الموروث الإماراتي، وجهوده المستمرة في نشر قيَم السنع وتعزيز الروابط المجتمعية من خلال برامجه ومبادراته النوعية. وثمّن الطنيجي مشاركة عبد الله حمدان بن دلموك، مشيداً بما حملته المحاضرة من مضامين وطنية وقيمية أسهمت في إثراء الحوار وتعميق وعي المشاركين بمعاني السنع ومكانته في المجتمع الإماراتي.

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