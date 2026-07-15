بالصور.. 7 وجهات تتحدّى المنطق.. هي الأكثر غموضاً

ترجمة: أحمد عاطف

وجهات غامضة تنتظر محبِّي المغامرات غير المألوفة، بما تضمّه من أنهار شديدة السخونة، وصخور تتحرك تاركةً مسارات خلفها، وغابات تنحني أشجارها بطريقة غريبة. وتحفل تلك الوجهات بظواهر غريبة نجح العِلم في تفسير عدد منها، لكن بقيت أخرى محاطة بالحكايات الشعبية والفرضيات المتباينة. وبحسب تقرير نشرته صحيفة «تايمز أوف إنديا»، هناك 7 وجهات تتحدّى المنطق وتُدهش كل من يشاهدها:

1 - مثلّث ألاسكا

يمتد مثلث ألاسكا بين مدن أنكوريج وجونو وأوتكياجفيك في أميركا، واكتسب شهرته من روايات اختفاء أشخاص وطائرات داخل المنطقة. وربطت حكايات شعبية هذه الحوادث بظواهر خارقة، لكن الطبيعة الوعرة والطقس المتقلِّب والأنهار الجليدية والمساحات الشاسعة تقدم تفسيراً أكثر واقعية لصعوبة عمليات البحث والإنقاذ. ويمكن استكشاف أجزاء من المنطقة انطلاقاً من أنكوريج، مع ضرورة الاستعانة بمرشدين عند دخول المناطق النائية.



2 - منطقة الصمت

توجد منطقة الصمت في صحراء مابيمي بالمكسيك، واشتهرت بروايات عن تعطُّل أجهزة الاتصال واضطراب البوصلات وظهور أضواء غريبة. وازداد الغموض المحيط بها بعد سقوط صاروخ تجريبي أميركي في المنطقة عام 1970، لكن الأبحاث لم تثبت وجود مجال غير طبيعي يعطِّل الاتصالات. ولا تزال شهرة المكان قائمة بدرجة كبيرة على القصص الشعبية، ويُنصح بزيارته ضمن جولة منظمة بسبب قسوة الصحراء وبُعدها عن المناطق المأهولة.







3 - النهر المغلي

يجري نهر «شانايا تيمبيشكا»، المعروف باسم «النهر المغلي»، داخل غابات الأمازون في بيرو، وتقترب حرارة بعض أجزائه من درجة الغليان. ويرجِّح العلماء أن مياه الأمطار تتسرّب عبر صدوع عميقة، ثم تسخن بفعل الطاقة الحرارية الجوفية قبل عودتها إلى السطح. ويتطلّب الوصول إلى النهر رحلة برية ونهرية، ثم السير داخل الغابة، لذلك يُنصح بالاستعانة بمرشدين محليين وتجنُّب الاقتراب من مياهه شديدة الحرارة.

4 - «الأحجار المتحرِّكة»

تترك الصخور في «مضمار بلايا»، داخل متنزه وادي الموت في كاليفورنيا، مسارات طويلة فوق الأرض، وكأنها أحجار تتحرّك من تلقاء نفسها. وظلّت الظاهرة لغزاً لعقود، قبل أن يرصدها العلماء ويكتشفوا أن طبقات رقيقة من الجليد تتكوّن حول الصخور، ثم تدفعها الرياح ببطء فوق الطين المبلل. ويحتاج الوصول إلى الموقع مركبة مناسبة للطرق الوعرة، كما يفضَّل تجنُّب الزيارة خلال أشهر الصيف شديدة الحرارة.





5 - «نتوء بحر البلطيق»

ظهر «نتوء بحر البلطيق» في صور السونار عام 2011 على هيئة جسم دائري ضخم في قاع البحر، ما أثار تكهّنات حول كونه مركبة فضائية أو منشأة عسكرية. ورجّحت التحليلات الجيولوجية أنه تكوين صخري طبيعي تشكَّل بفعل الأنهار الجليدية خلال العصر الجليدي الأخير. ويقع التكوين على عمق 90 متراً بين السويد وفنلندا، ولا يمكن الوصول إليه من دون معدات غوص متخصِّصة.

6 - «عين الصحراء»

تُعرف «عين الصحراء» أيضاً باسم «هيكل الريشات»، وهي على هيئة دوائر عملاقة وسط هضبة آدرار في موريتانيا، ويبلغ قطرها نحو 40 كيلومتراً. واعتقد العلماء في البداية أنها فوهة نيزكية، لكن الدراسات تشير إلى أنها قبّة صخرية قديمة كشفت عوامل التعرية عن طبقاتها الدائرية. ويمكن زيارتها ضمن رحلات بسيارات الدفع الرباعي انطلاقاً من إطار أو وادان، ويفضَّل ذلك بين أكتوبر وأبريل.

7 - «الغابة الملتوية» تقع «الغابة الملتوية» قرب قرية نوي تشارنوفو في بولندا، وتضم نحو 400 شجرة صنوبر تنحني جذوعها قرب الأرض، قبل أن تستقيم إلى أعلى. ولا يوجد تفسير نهائي لشكلها، إذ يُعتقد أن المزارعين ثنوا الأشجار عمداً للحصول على أخشاب منحنية، بينما تربط فرضيات أخرى الظاهرة بالطقس أو أضرار الحرب العالمية الثانية.