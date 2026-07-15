10 علامات تُنذر بخلل في الجهاز المناعي

شعبان بلال (القاهرة)

عندما يكون جهازك المناعي في أفضل حالاته، فهو بمثابة طوق نجاة، ولكن مهما بلغت كفاءته، فهو ليس مثالياً. أحياناً، إذا فَرَط نشاطه، فقد تُصاب بأمراض مثل الحساسية أو الربو أو الإكزيما. أو إذا بدأ جهازك المناعي بمهاجمة جسمك بدلاً من حمايته، فقد تُصاب باضطراب مناعي ذاتي مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو داء السكري من النوع الأول. ويُعزى ما لا يقل عن 80 مرضاً إلى مشاكل في الجهاز المناعي، وكلها قد تتسبب بالتهاب. ونذكر مجموعة من العلامات التحذيرية التي تُنذر بمشكلات في الجهاز المناعي:

1 - برودة اليدين إذا كانت الأوعية الدموية ملتهبة، فقد يصعب على أصابع اليدَين والقدَمين والأذنَين والأنف الاحتفاظ بالدفء. وقد يتحوَّل لون الجلد في هذه المناطق إلى الأبيض، ثم الأزرق، عند التعرّض للبرد. وبمجرد عودة تدفّق الدم، قد يتحوّل لون الجلد إلى الأحمر. ويُطلق الأطباء على هذه الحالة اسم «ظاهرة رينود»، وقد تكون بسبب مشاكل في الجهاز المناعي، ولكن هناك عوامل أخرى، منها التدخين، وبعض الأدوية الموصوفة، والحالات التي تؤثِّر في الشرايين.

2 - الإسهال يمكن أن يكون الإسهال الذي يستمر لأكثر من أسبوعين إلى 4 أسابيع علامة تحذيرية على أن جهازك المناعي يُلحق الضرر ببطانة الأمعاء الدقيقة أو الجهاز الهضمي. وتشمل الأسباب المحتملة البكتيريا، والفيروسات، وحالات صحية أخرى.

3 - جفاف العين إذا كنت تعاني اضطراباً مناعياً ذاتياً، فهذا يعني أن جهازك المناعي يهاجم جسمك بدلاً من الدفاع عنه. ويُعَد التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة الحمراء مثاليَن على ذلك. ويعاني العديد من المصابين باضطرابات المناعة الذاتية من جفاف العين. وقد تشعر بوجود رمل أو حصى في عينك، أو قد تلاحظ ألماً، أو احمراراً، أو إفرازات لزجة، أو تشوّشاً في الرؤية، ويجد بعض الأشخاص صعوبةً في البكاء حتى عند الشعور بالضيق.

4 - الإرهاق قد يشير الشعور بتعب شديد، كما هو الحال عند الإصابة بالإنفلونزا، إلى وجود خلل في جهاز المناعة، ومن غير المرجَّح أن يُجدي النوم نفعاً، وقد تشعر أيضاً بألم في المفاصل أو العضلات.

5 - ارتفاع درجة الحرارة إذا كانت درجة حرارتك أعلى من المعتاد، فقد يكون ذلك مؤشِّراً على فرط نشاط جهازك المناعي. وقد يحدث هذا نتيجة عدوى وشيكة أو بداية تفاقم حالة مناعية ذاتية.

6 - الصداع في بعض الحالات، قد يكون الصداع مرتبطاً بجهاز المناعة. على سبيل المثال، قد يكون التهاب الأوعية الدموية، وهو التهاب يصيب أحد الأوعية الدموية نتيجة عدوى أو مرض مناعي ذاتي.

7 - الطفح الجلدي الجلد هو خط الدفاع الأول للجسم ضد الجراثيم، ويعكس مظهره وملمسه مدى كفاءة جهاز المناعة في أداء وظيفته. وتُعَد حكّة الجلد وجفافه واحمراره من الأعراض الشائعة للالتهاب، وكذلك الطفح الجلدي المؤلم أو الذي لا يزول. وغالباً ما يُصاب مرضى الذئبة بطفح جلدي على شكل فراشة على الأنف والخدَّين.

8 - آلام المفاصل عندما تلتهب البطانة الداخلية للمفاصل، تصبح المنطقة المحيطة بها حساسةً للّمس. وقد تكون متيبِّسة أو متورّمة، وقد يحدث ذلك في أكثر من مفصل. وقد تلاحظ أن الحالة تزداد سوءاً في الصباح.

9 - تساقط الشعر أحياناً يهاجم الجهاز المناعي بصيلات الشعر. وإذا كنت تعاني من تساقط الشعر في فروة رأسك أو وجهك أو أجزاء أخرى من جسمك، فقد تكون مصاباً بحالة تُسمى داء الثعلبة. كما أن تساقط خصلات أو كتل من الشعر قد يكون من أعراض الذئبة.

10 - العدوى المتكرِّرة إذا كنت بحاجة إلى تناول المضادات الحيوية أكثر من مرتَين في السنة (4 مرات للأطفال)، فقد لا يتمكن جسمك من مكافحة الجراثيم بشكل جيد. وتشمل العلامات التحذيرية الأخرى، التهابات الجيوب الأنفية المزمنة، أو الإصابة بأكثر من أربع التهابات في الأُذن خلال السنة (لأي شخص يزيد عمره على 4 سنوات)، أو الإصابة بالالتهاب الرئوي أكثر من مرة.