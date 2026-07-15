5 فوائد لـ«الخضروات الورقية».. تعرَّف عليها

شعبان بلال (القاهرة)

الخضروات الورقية تدعم صحتك بطرق لا حصر لها، وهذه الأطعمة الرائعة منخفضة السعرات الحرارية، وغنية بالألياف والفيتامينات والمغذيات النباتية، كما أن فوائدها الصحية مذهلة، وقد لا تتوقّعها. ونذكر مجموعة من هذه الفوائد:

1 - وظائف الدماغ

كيف ترغب في دعم ذاكرتك ومهاراتك الإدراكية في سنواتك المتقدمة؟ يمكنك ذلك بتناول الخضروات الورقية، حيث وجدت دراسة أن الأشخاص الذين تناولوا كميات كبيرة من الخضروات الورقية يومياً، شهدوا تباطؤاً في معدلات التدهور المعرفي. فقد مكَّنتهم الخضروات الورقية من الحفاظ على وظائف ذاكرة تُعادل وظائف ذاكرة شخص أصغر منهم بـ11 عاماً. وقد ثبتت هذه النتيجة حتى بعد الأخذ في الاعتبار عوامل أخرى، مثل نمط الحياة، والمستوى التعليمي، والصحة العامة. وتحتوي الخضروات العضوية أيضاً على مستويات عالية من حمض الفوليك «فيتامين ب 9». وتسهِّل «فيتامينات ب» إنتاج النواقل العصبية في الدماغ، وهي مواد كيميائية تنقل الرسائل من الدماغ إلى باقي أجزاء الجسم. ويتوفَّر حمض الفوليك بكثرة في الخضروات الورقية، مثل السبانخ، والبروكلي، والخس.

2 - تقليل الانتفاخ

يعاني الكثيرون من الانتفاخ نتيجةً للنظام الغذائي، أو اختلال التوازن الهرموني، أو التهابات الأمعاء. وقد تُسهم مشاكل الجهاز الهضمي، مثل متلازمة الأمعاء المتسربة، أو فرط نمو البكتيريا المعوية الدقيقة SIBO، أو فرط نمو فطر الكانديدا، في هذه المشكلة، وتساعد الخضروات الورقية على التخلّص من انتفاخ البطن. تحتوي الخضراوات الورقية على كميات كبيرة من البوتاسيوم، وهو معدن أساسي يحافظ على توازن السوائل في الجسم. وقد يؤدي النظام الغذائي الغني بالصوديوم إلى تحفيز الانتفاخ أو تفاقمه، ومن المهم الحفاظ على مستويات الصوديوم ضمن المعدل الطبيعي من خلال تناول كمية كافية من البوتاسيوم.

3 - نضارة البشرة

«البيتا كاروتين»، وهو أحد أشكال «فيتامين أ»، هو الصبغة النباتية التي نربطها عادة بالجزر والخضروات الأخرى ذات اللون الأصفر البرتقالي، وهو يوجد أيضاً في الخضروات الورقية. يساعد «البيتا كاروتين» على منح بشرتك نضارة وشباباً، ويعمل كواقٍ شمسي طبيعي من الداخل إلى الخارج، ليحمي بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة. ويُعَد الكرنب الأجعد من أفضل مصادر «البيتا كاروتين».

4 - تخفيف التوتر

يُعَد عصير الخضروات الخضراء طريقة رائعة لبدء يومك، فهو مصنوع من الخضروات الورقية الداكنة، التي تُعد مصدراً ممتازاً لحمض الفوليك. يساعد حمض الفوليك، الجسم على إنتاج هرمونات السعادة التي تنظِّم المزاج، مثل الدوبامين والسيروتونين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد المغنيسيوم الموجود في الخضروات الورقية على دعم صحة القلب والأوعية الدموية.

5 - صحة العظام

بإمكانك الحصول على كمية كافية من الكالسيوم لصحة عظام مثالية من خلال تناول الخضروات العضوية. تحتوي الخضروات الورقية الخضراء، مثل البروكلي واللفت، على كميات عالية من «فيتامين ك» الذي يساعد على تكوين العظام، وكذلك على تخثّر الدم.