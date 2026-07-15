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الترفيه

«باو باترول» تعود إلى أبوظبي بمسرحية «هيروز يونايت»

العرض العالمي يصل إلى أبوظبي في سبتمبر المقبل (من المصدر)
16 يوليو 2026 00:45

أبوظبي (الاتحاد)

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تعود عروض «باو باترول» الحيّة إلى أبوظبي هذا الصيف، من خلال تجربة مسرحية تفاعلية حافلة بالمرح بعنوان «هيروز يونايت». وتُعرض لأول مرة في المنطقة على مسرح «الاتحاد أرينا» في جزيرة ياس، عبر 6 عروض، خلال الفترة من 11 حتى 13 سبتمبر المقبل. وتأتي الفعالية بتنظيم من «ثيوري إليفن للترفيه»، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وميرال، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة. 

تجربة مسرحية
يستلهم العرض أحداثه من المسلسل الكرتوني الشهير «باو باترول»، إنتاج «سبين ماستر للترفيه» وعرض «باراماونت بلس»، ويقدِّم تجربة مسرحية تفاعلية تصطحب العائلات في مغامرة مشوِّقة تجمع بين الموسيقى والمرح والعمل الجماعي وعمليات الإنقاذ. وبدأ أمس الأربعاء، طرح التذاكر، مع فرصة حصرية لالتقاط الصور برفقة شخصيات العرض بعد انتهائه.

مؤثرات بصرية
وفي عرض «هيروز يونايت»، يواجه رايدر، وفريقه أحد أكبر تحدياتهم على الإطلاق، بعد أن يقوم العمدة هومدينجر، باستنساخ الكلب الآلي روبو دوج، ما يتسبب بانتشار الفوضى حول العالم. وينطلق الفريق في مهمة للقبض على النسخ، وإنقاذ روبو دوج، والعودة إلى «أدفنتشر باي» في الوقت المناسب. ويقدِّم العرض تجربة غنية بالمؤثرات البصرية المتقدِّمة، والسرد الحيوي، والموسيقى التفاعلية التي تجعل الأطفال والعائلات جزءاً من الحدث.

عروض عائلية
يمثِّل هذا العرض ثالث تعاون ضمن الجولات العالمية بين مجموعة «في ستار» الترفيهية و«نيكلوديون» لتقديم عروض «باو باترول» الحيّة، والتي استقطبت منذ انطلاقها عام 2016، أكثر من 7 ملايين مُشاهد في أكثر من 50 دولة حول العالم. وتقدِّم تجربة مسرحية تفاعلية مستوحاة من أسلوب عروض «برودواي»، تمنح الأطفال فرصة الاستمتاع بالعروض المسرحية الحيّة مع شخصياتهم المفضَّلة.
ويأتي عرض «هيروز يونايت» بعد النجاح الذي حقَّقه عرض «مغامرة القراصنة الرائعة» العام الماضي، ليؤكد مكانة أبوظبي وجهة رئيسة لاستضافة أبرز العروض العائلية العالمية.

مواقيت
تُقام العروض المسرحية من 11 - 13 سبتمبر المقبل في «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس، الجمعة 11 سبتمبر الساعة: 5:30 مساءً، السبت 12 سبتمبر الساعة: 11:00 صباحاً، و2:30 ظهراً، و6:00 مساءً، والأحد 13 سبتمبر  الساعة: 11:00 صباحاً، و2:30 ظهراً

أبوظبي
الإمارات
الاتحاد أرينا
دائرة الثقافة والسياحة
دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي
ميرال
شركة ميرال
العروض المسرحية
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