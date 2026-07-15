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الترفيه

منى زكي.. سيدة أعمال في «طالع نازل»

منى زكي
16 يوليو 2026 00:45

سعيد ياسين (القاهرة)

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بعد غياب 3 سنوات منذ تقديمها «تحت الوصاية» عام 2023، تعود منى زكي، إلى الدراما التلفزيونية من خلال المسلسل الجديد «طالع نازل»، يشاركها بطولته محمد شاهين، مريم الخشت، ليلى عز العرب، وميمي جمال، تأليف الثنائي سماء عبد الخالق وإنجي القاسم، وإخراج هاني خليفة. ومن المقرَّر أن يُعرض على إحدى المنصّات الإلكترونية.

10 حلقات
تدور أحداث المسلسل، الذي يتألّف من 10 حلقات فقط، في إطار اجتماعي درامي تشويقي، حول سيدة أعمال قوية، تجسِّد منى شخصيتها، تمتلك شركة كبرى لإدارة أعمال الفنانين، وتتزوج من موسيقار وموزِّع موسيقي شاب، وتعيش معه حياة مستقرّة. وعلى الرغم من اتفاقهما على عدم الإنجاب لفترة، تخفي الزوجة رغبة عميقة في تكوين أسرة. وفجأة تنقلب حياتها رأساً على عقب عندما تكتشف سراً يخفيه عنها، فتجد نفسها في مواجهة صدمة قاسية تدفعها إلى خوض صراع نفسي بين الألم واستعادة حياتها.

«الجواهرجي» 
وعلى صعيد السينما، تنتظر منى زكي، عرض فيلم «الجواهرجي»، بدءاً من 5 أغسطس المقبل، وذلك بعد 3 سنوات من التأجيل لأسباب إنتاجية وتسويقية، ويشاركها بطولته محمد هنيدي، أحمد السعدني، لبلبة، ريم مصطفى، تارا عماد، وعارفة عبد الرسول، تأليف الثنائي عمر طاهر، ويسر طاهر، وإخراج إسلام خيري. وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول زوجَين يقرِّران الذهاب إلى استشاري في العلاقات الشخصية، حرصاً على استمرار حياتهما الزوجية.

منى زكي
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