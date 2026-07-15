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الترفيه

«متنزه مليحة الوطني» يمثِّل الإمارات في جوائز السفر العالمية

«متنزه مليحة الوطني» يمثِّل الإمارات في جوائز السفر العالمية
16 يوليو 2026 00:45

الشارقة (الاتحاد)

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أعلن «متنزه مليحة الوطني» عن اختياره ضمن القائمة النهائية للمنافسة على لقب «أفضل متنزه وطني في الشرق الأوسط لعام 2026» ضمن الدورة الثالثة والثلاثين من جوائز السفر العالمي World Travel Awards، ليضع الوجهة التراثية والسياحية البيئية الرائدة في الشارقة إلى جانب أبرز المتنزهات الوطنية المحمية في المنطقة.

قائمة اليونسكو
يقع المتنزه ضمن المنطقة الأساسية لمشهد «الفايا»، المُدرج على قائمة «اليونسكو» للتراث العالمي، ويتنافس إلى جانب 4 متنزهات وطنية فقط من مختلف أنحاء الشرق الأوسط. 
ويعكس هذا الترشيح التزام مليحة الراسخ بالحفاظ على الإرث الأثري لدولة الإمارات، إلى جانب تقديم تجارب عالمية المستوى في مجالات السياحة البيئية، والتعليم، والمغامرات. 

السياحة البيئية
ويتنافس المتنزه إلى جانب 4 متنزهات وطنية فقط من مختلف أنحاء المنطقة، في ترشيح يعكس التزام مليحة الراسخ بالحفاظ على الإرث الأثري لدولة الإمارات، إلى جانب تقديم تجارب عالمية المستوى في مجالات السياحة البيئية، والتعليم، والمغامرات الصحراوية. وتُعَد جوائز السفر العالمية من أرفع الجوائز العالمية في قطاع السفر والسياحة والضيافة، حيث تحتفي سنوياً بالتميّز والريادة في إدارة الوجهات السياحية وتطويرها على مستوى العالم.

صون الطبيعة
ويؤكد هذا الترشيح المكانة المتنامية لمتنزه مليحة الوطني، وجهة عالمية تجمع بين الحفاظ على التراث، وصون الطبيعة، والتعليم، والسياحة المستدامة، في واحدة من أهم البيئات الأثرية على مستوى شبه الجزيرة العربية.

31 يوليو
يستمر التصويت حتى 31 يوليو الجاري، ومع كون متنزه مليحة الوطني الممثِّل الوحيد لدولة الإمارات في هذه الفئة، فإن كل صوت يُسهم في إبراز الإرث الطبيعي والثقافي للدولة على المستوى الإقليمي.

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جوائز السفر العالمية
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