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الترفيه

«نسائية دبي» تختتم «صيف المرموم غير»

«نسائية دبي» تختتم «صيف المرموم غير»
16 يوليو 2026 14:23

دبي (وام)
اختتمت جمعية النهضة النسائية بدبي، فعاليات النادي الصيفي للفتيات الذي أُقيم تحت شعار «صيف المرموم غير» في منطقة المرموم بمشاركة أكثر من 50 فتاة من مختلف الفئات العمرية، في برنامج متكامل امتد على مدار أسبوعين وجمع بين تنمية المهارات وترسيخ القيَم وتعزيز الهوية الوطنية في بيئة تعليمية وترفيهية تفاعلية.واستُهلت الفعاليات يومياً بجلسة «السنع» لتعزيز القيَم والعادات الإماراتية الأصيلة، أعقبتها جلسات لتحفيظ وتلاوة القرآن الكريم ركّزت على حفظ سورة العلق، إلى جانب سلسلة من الورش الدينية والتوعوية التي تناولت موضوعات متنوعة منها «ملصقات روحانية» و«مبادئ العقيدة» و«إحياء الذكر» و«الكلمة الطيبة صدقة» لترسيخ القيَم الإيمانية والسلوكيات الإيجابية لدى المشاركات. وتنوَّعت الورش الرئيسة المخصَّصة للفتيات من عمر 8 إلى 18 عاماً لتشمل باقة من الأنشطة الحرفية والإبداعية والمهارية، أبرزها الألعاب التفاعلية وتعليم لغة الإشارة وصناعة الدخون الإماراتي وتصميم الأزياء وقبعات الصيف وتشكيل سعف النخيل والتلوين على المداخن وصناعة وسادة الدونات، إضافة إلى أنشطة تفاعلية مستوحاة من القرآن الكريم شملت تصميم مجسّمات للمساجد باستخدام الأكياس الورقية وتحديات لحفظ السور القصيرة وألعاباً تعليمية مبتكرة. وخصَّص النادي برنامجاً متنوعاً للأطفال من الفئة العمرية 5 إلى 7 سنوات، تضمّن أنشطة إبداعية وحركية ركزت على تنمية المهارات الحسيّة والذهنية، بينها «لوحة صيف المرموم غير»، «لمستي في مرآتي»، «مشطي من إبداعي»، «كعكتي من صنع يدي»، وصناعة الجبس وتلوينه، وتصميم الأحرف الإنجليزية، والألعاب الرياضية، وكرة السلة، ومسابقات وأنشطة لتنمية الذكاء والمهارات الحركية. وأعربت المشارِكات عن سعادتهن بالتجربة، وذكرن أن النادي وفَّر لهن فرصة لاكتساب مهارات جديدة وتنمية مواهبهن وقضاء أوقات ممتعة ومثمرة إلى جانب تكوين صداقات وذكريات جميلة خلال العطلة الصيفية، وأشدن بجهود الجمعية في تنظيم برنامج متكامل يجمع بين الفائدة والمتعة. واختتم النادي فعالياته بحفل تضمّن عروضاً وأنشطة ترفيهية وألعابا تفاعلية إلى جانب تكريم المشارِكات، احتفاءً بتميزهن ومشاركتهن الفاعلة طوال فترة البرنامج في أجواء عكست نجاح المبادرة في تحقيق أهدافها التربوية والاجتماعية.

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