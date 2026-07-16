«دبي مولاثون» تعزِّز دمج كبار المواطنين وأصحاب الهمم

دبي (وام)

شاركت جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين بدبي، في فعاليات مبادرة «دبي مولاثون»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بهدف ترسيخ ثقافة الصحة وجودة الحياة وجعل النشاط الرياضي أسلوب حياة. وأُقيمت الفعالية في «سيتي سنتر مردف» وسط تفاعل كبير من كبار المواطنين وأصحاب الهمم والمتطوعين، إلى جانب عدد من الجهات الحكومية والخاصة، في مشهد جسد أسمى قيَم التلاحم والتكافل المجتمعي.وأكدت نسرين علي بن درويش، عضو مجلس الإدارة ورئيس الهيئة الإدارية للجمعية في دبي، أن المبادرة تجسِّد رؤية القيادة الرشيدة في وضع صحة الإنسان وسعادته في مقدمة الأولويات، مشيرة إلى أن الفعالية شكلت منصة إنسانية جمعت مختلف الأجيال لتعزيز التكاتف. وأوضحت أن حرص الجمعية على إشراك كبار المواطنين وأصحاب الهمم يأتي امتداداً لرسالتها في تمكين هذه الفئات ودمجها في الأنشطة الصحية والاجتماعية، ليكونوا شركاء فاعلين في مسيرة التنمية المستدامة.

وثمَّنت الجمعية دور المتطوعين والشركاء الاستراتيجيين في إنجاح الحدث، مؤكدة أن هذا الإنجاز تحقق بفضل التكامل الفاعل مع مؤسسات المجتمع، وفي مقدِّمتها القيادة العامة لشرطة دبي، وبلدية دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، والدفاع المدني، وجمعية دبي الخيرية، وبنك أبوظبي الأول، وطيران الإمارات، ومجموعة ألف، وسفراء أمان.

واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على التزامها المستمر بدعم المبادرات الوطنية التي ترتقي برفاه المجتمع وترسخ الترابط بين أفراده.