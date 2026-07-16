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الترفيه

«صيف العين الرياضي» يدعم الحياة الصحية

«صيف العين الرياضي» يدعم الحياة الصحية
16 يوليو 2026 18:36

العين (وام) 
تواصل فعاليات النسخة الرابعة من «صيف العين الرياضي»، المُقامة في مركز «أدنيك» العين، استقطاب الزوّار من مختلف فئات المجتمع، عبر برنامج رياضي ومجتمعي متكامل يوفِّر بيئة داخلية مكيّفة لممارسة الرياضة والأنشطة الترفيهية والعائلية، وذلك حتى 19 أغسطس المقبل.
وتنظِّم مجموعة «أدنيك» الفعالية بالشراكة الاستراتيجية مع مجلس أبوظبي الرياضي، وبرعاية «أدنوك»، وبدعم من شركة «مدن»، بهدف تعزيز صحة أفراد المجتمع وتشجيعهم على تبني أنماط حياة صحية من خلال توفير مرافق رياضية وترفيهية متكاملة طوال أشهر الصيف. وتنسجم الفعالية مع مبادرة «عام الأسرة» في دولة الإمارات، عبر تقديم باقة متنوِّعة من الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية التي تستهدف أفراد الأسرة، بدعم من عدد من الجهات الحكومية، تشمل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ودائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، ودائرة تنمية المجتمع، التي تقدِّم ورشاً ثقافية وتعليمية وأنشطة صحية وتوعوية.
وتستقبل الفعالية الزوّار يومياً من الساعة 6:00 صباحاً حتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، وتشهد تنظيم أكثر من 71 فعالية ونشاطاً، وتتضمن بطولات رياضية ومسابقات وأنشطة مجتمعية متنوعة.

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وتشمل أبرز فعاليات شهر يوليو الجاري بطولة AASS للبادل، وأنشطة فريق العين للجري، والدروس المجانية لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، إلى جانب المسيرة الصحية المجتمعية «سند»، فيما تنظِّم دائرة تنمية المجتمع برنامج «دقائق نحو 5 كيلومترات» لإعداد المبتدئين للمشاركة في سباقات الجري بإشراف مدربين متخصِّصين.
وتضم النسخة الحالية 22 ملعباً وساحة ومضماراً رياضياً، وتوفِّر 13 رياضة وخياراً ترفيهياً تناسب مختلف الأعمار، مع استمرار رياضة البادل في تصدر قائمة أكثر الأنشطة إقبالاً، إلى جانب كرة القدم، وكرة السلة، والكرة الطائرة، والريشة الطائرة، وتنس الطاولة، وتمت إضافة الكريكيت السريع للمرة الأولى ضمن الفعالية. كما توفِّر الفعالية مناطق مخصَّصة للأطفال، تشمل مضمار الحواجز الهوائية، ومنطقة «ثمرة»، وصالة «أكتيف أبوظبي» الرياضية، إضافة إلى مرافق متكاملة للياقة البدنية تضم صالة رياضية مجهزة، ومضماراً للجري، ومنطقة للشطرنج، فضلاً عن ألعاب ترفيهية مجانية.
ويواصل مخيّم «صيف العين الرياضي» تقديم برامج صيفية للأطفال تجمع بين الأنشطة الرياضية والتعليمية والإبداعية، بما يُسهم في تنمية مهاراتهم وتعزيز روح العمل الجماعي، إلى جانب توفير بيئة ترفيهية آمنة خلال الإجازة الصيفية.

صيف العين الرياضي
أدنيك
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