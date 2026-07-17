الجمعة 17 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

"سبيس إكس" تلغي رحلة تجريبية لـ "ستارشيب" العملاق قبيل إقلاعه

صاروخ سبيس إكس ستارشيب قبل رحلته التجريبية على جزيرة ساوث بادري، تكساس.
17 يوليو 2026 09:54

ألغت شركة "سبيس إكس" الأميركية الخميس في اللحظات الأخيرة رحلة تجريبية لصاروخها العملاق "ستارشيب"، هي الأولى منذ إدراج الشركة في البورصة مطلع يونيو.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك، في منشور عبر منصة اكس، إنّ "بعض المحركات لم تعمل، ما أدى إلى إلغاء عملية الإطلاق تلقائيا"، مضيفا "نأمل أن تكون المحاولة المقبلة لإطلاق الصاروخ خلال أيام قليلة".
وكان من المقرر إطلاق الصاروخ من قاعدة "ستاربيس" في تكساس، بعد ظهر الخميس.
وتحمل هذه المهمة أهدافا مماثلة لتلك التي حُددت للرحلة المنفذة في مايو الماضي، والتي حققت نجاحا واعتُبرت الانطلاقة الأولى للنسخة الأحدث من صاروخ "ستارشيب" العملاق، الذي يبلغ ارتفاعه 124 مترا.
وكان الهدف الرئيسي من الاختبار السابق هو التحقق من صحة التحسينات التي أُدخلت على المركبة الفضائية في ظروف واقعية.
مع ذلك، لم تخلُ الرحلة من بعض الحوادث، فقد حالت مشاكل في بعض محركات المعزز "سوبر هيفي" دون استعادته، ما أدى إلى تحطمه في مياه خليج المكسيك.
وتؤكد "سبيس إكس" أنها أجرت مُذاك "تعديلات عدة على كل من المكونات المادية والبرمجية، لتصحيح المشاكل التي رُصدت في الرحلة السابقة".

أخبار ذات صلة
"سبيس إكس" تطلق 24 قمراً اصطناعياً جديداً لتعزيز شبكة "ستارلينك"
المصدر: وكالات
صاروخ ستارشيب
سبيس إكس
تكساس
آخر الأخبار
"الصحة العالمية": معدل تفشي "إيبولا" بالكونغو الأسرع في التاريخ
الأخبار العالمية
"الصحة العالمية": معدل تفشي "إيبولا" بالكونغو الأسرع في التاريخ
اليوم 10:48
وفيات موجة الحر في أوروبا تتخطى المعدّل الاعتيادي
الأخبار العالمية
وفيات موجة الحر في أوروبا تتخطى المعدّل الاعتيادي
اليوم 10:38
قميص بيليه بـ4.9 مليون دولار في مزاد نيويورك
الرياضة
قميص بيليه بـ4.9 مليون دولار في مزاد نيويورك
اليوم 10:22
أرشيفية
اقتصاد
انطلاق الحملة الوطنية للأمن والسلامة في محطات الوقود
اليوم 10:12
صاروخ سبيس إكس ستارشيب قبل رحلته التجريبية على جزيرة ساوث بادري، تكساس.
الترفيه
"سبيس إكس" تلغي رحلة تجريبية لـ "ستارشيب" العملاق قبيل إقلاعه
اليوم 09:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©