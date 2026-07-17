"سبيس إكس" تلغي رحلة تجريبية لـ "ستارشيب" العملاق قبيل إقلاعه

ألغت شركة "سبيس إكس" الأميركية الخميس في اللحظات الأخيرة رحلة تجريبية لصاروخها العملاق "ستارشيب"، هي الأولى منذ إدراج الشركة في البورصة مطلع يونيو.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك، في منشور عبر منصة اكس، إنّ "بعض المحركات لم تعمل، ما أدى إلى إلغاء عملية الإطلاق تلقائيا"، مضيفا "نأمل أن تكون المحاولة المقبلة لإطلاق الصاروخ خلال أيام قليلة".

وكان من المقرر إطلاق الصاروخ من قاعدة "ستاربيس" في تكساس، بعد ظهر الخميس.

وتحمل هذه المهمة أهدافا مماثلة لتلك التي حُددت للرحلة المنفذة في مايو الماضي، والتي حققت نجاحا واعتُبرت الانطلاقة الأولى للنسخة الأحدث من صاروخ "ستارشيب" العملاق، الذي يبلغ ارتفاعه 124 مترا.

وكان الهدف الرئيسي من الاختبار السابق هو التحقق من صحة التحسينات التي أُدخلت على المركبة الفضائية في ظروف واقعية.

مع ذلك، لم تخلُ الرحلة من بعض الحوادث، فقد حالت مشاكل في بعض محركات المعزز "سوبر هيفي" دون استعادته، ما أدى إلى تحطمه في مياه خليج المكسيك.

وتؤكد "سبيس إكس" أنها أجرت مُذاك "تعديلات عدة على كل من المكونات المادية والبرمجية، لتصحيح المشاكل التي رُصدت في الرحلة السابقة".