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«يوم الحِرف والألعاب الشعبية» في أم القيوين

«يوم الحِرف والألعاب الشعبية» في أم القيوين
17 يوليو 2026 14:05

أم القيوين (وام)
نظَّم المركز الثقافي بأم القيوين «يوم الحِرف التقليدية والألعاب الشعبية»، ضمن فعاليات البرنامج الصيفي 2026 الذي يُقام تحت شعار «فخورين بالإمارات»، وذلك في إطار جهود وزارة الثقافة لترسيخ الهوية الوطنية وصون الموروث الإماراتي، واستثمار الإجازة الصيفية في برامج تجمع بين التعليم والترفيه.وشهدت الفعالية، التي أُقيمت بالتعاون مع جمعية الفنون الشعبية والمسرح بأم القيوين ومعهد الشارقة للتراث، تنظيم ورش وأنشطة تفاعلية لتعريف الأطفال واليافعين بالمهن التاريخية، شملت حِرفة فلق المحار واستخراج اللؤلؤ، وصناعة الحبال من ليف النخيل، بالإضافة إلى المشاركة في مجموعة من الألعاب الشعبية الإماراتية. واختُتمت الفعاليات بتقديم عرض مميز لفن «العيالة» الإماراتي المدرَج ضمن القائمة التمثيلية لـ«اليونسكو»، وسط تفاعل كبير من الحضور، في مشهد جسَّد الاعتزاز العميق بالهوية الوطنية والتقاليد الأصيلة للدولة.

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