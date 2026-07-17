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لبنى عبد العزيز.. بين «فرح» و«جواهر»

لبنى عبد العزيز.. بين «فرح» و«جواهر»
17 يوليو 2026 15:47

علي عبد الرحمن (القاهرة)
تترقب الممثلة لبنى عبد العزيز، عرض مسلسل «حتى مطلع الحب»، يشاركها بطولته جاسم النبهان، وليلى السلمان، تأليف مريم الزعابي، وإخراج سامي العلمي. وتجسِّد في العمل شخصية «فرح»، وهي سيدة ثرية تنقلب حياتها رأساً على عقب بعد اكتشافها سراً عائلياً يتعلّق بابنتها، لتجد نفسها أمام سلسلة من التحديات والاختبارات الإنسانية التي تعيد تشكيل علاقتها بأسرتها والمحيطين بها. وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي يناقش العلاقات الأسرية وما يرافقها من صراعات إنسانية، من خلال قصة «زينة» التي تواجه مواقف مصيرية تؤثر في مسار حياتها، وتتقاطع أحداثها مع عدد من الشخصيات التي تحمل كل منها حكايتها الخاصة. كما انتهت لبنى عبد العزيز، من تصوير مشاهدها في مسلسل «العائد»، مع فوز عبدالله، وراون الطويرقي، وإخراج حسين الحليبي، وتقدِّم خلاله شخصية «جواهر»، ضمن أحداث تدور حول شاب يعود إلى وطنه بعد غياب 10 أعوام، ويعاني فقداناً جزئياً للذاكرة، ليبدأ رحلة البحث عن ماضيه واستعادة تفاصيل حياته، وسط أجواء من الغموض والتشويق.

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