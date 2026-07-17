«الفجيرة للفنون» تُطلق منصّة الابتكار الرقمية

الفجيرة (وام)

أطلقت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة منصّة الابتكار الرقمية، المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع ومبادرات مستدامة، ضمن مبادرة «من الفكرة إلى الأثر» الهادفة إلى ترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسي وتمكين الأفراد من المساهمة في تطوير الأداء وتعزيز جودة الحياة.

وتوفِّر المنصّة بيئة رقمية متكاملة تستهدف طلبة الأكاديمية وموظفيها وأفراد المجتمع، لتمكينهم من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مبادرات قابلة للتنفيذ، بما يعزِّز المشاركة ويحفِّز الإبداع، ويُسهم في صناعة أثر إيجابي ومستدام.

وقال علي عبيد الحفيتي، مدير عام الأكاديمية، إن إطلاق المنصّة يأتي بدعم من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، الذي يضع الابتكار والتميّز في صدارة أولوياته، مؤكداً أن الأكاديمية تعمل برؤية سموه الهادفة إلى تمكين الكوادر الإبداعية بأدوات المستقبل.

وأضاف الحفيتي أن المنصة تمثِّل جسراً بين الإبداع والتنفيذ، وتمكِّن أفراد المجتمع من المساهمة في بناء اقتصاد معرفي مستدام، بما يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة ومستهدفات خطة الفجيرة 2028، مشيراً إلى أن الأكاديمية تواصل من خلال المبادرة ترسيخ ممارسات الابتكار القائمة على المرونة والاستباقية والجاهزية، لجعل الابتكار ثقافة راسخة تُسهم في الارتقاء بالأداء وتحسين الخدمات وصناعة مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال.