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الترفيه

انطلاق «قافلة البسمة الصيفية» في رأس الخيمة

انطلاق «قافلة البسمة الصيفية» في رأس الخيمة
18 يوليو 2026 12:56

رأس الخيمة (وام)
نظَّمت جمعية بسمة الإمارات للأمراض المزمنة والإنسانية، برنامج «قافلة البسمة الصيفية للمعسكرات الصيفية» بالتعاون مع المعسكرات الصيفية في رأس الخيمة وكليات التقنية العليا، والذي يتواصل خلال شهرَي يوليو وأغسطس.
ويأتي ذلك ضمن جهود الجمعية الرامية إلى ترسيخ مفاهيم الوقاية من الأمراض المزمنة، وتشجيع الأطفال والشباب على اتّباع أنماط حياة صحية وسليمة خلال فترة الإجازة الصيفية.وقالت مهرة محمد بن صراي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن برنامج القافلة يهدف إلى تعزيز الوعي الصحي لدى الأطفال وطلبة المعسكرات الصيفية، وتزويدهم بالمعلومات والمهارات التي تساعدهم في الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وتمكِّنهم من التصرّف السليم في الحالات الطارئة. ويتضمّن البرنامج مجموعة من المحاضرات والورش التوعوية والأنشطة الصحية والتفاعلية التي تتناول أهمية التغذية الصحية وممارسة النشاط البدني، والوقاية من الأمراض المزمنة، إلى جانب التعريف بالإسعافات الأولية وطُرق التصرّف السليم عند وقوع الحالات الطارئة.

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