«اتحاد الجودو» يقدِّم مبادرات نوعية في «مهرجان الشيخ زايد الصيفي»

أبوظبي (وام)

يشارك اتحاد الإمارات للجودو، في مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026، ببرامج ومبادرات نوعية، بإشراف مدرّبين محترفين، لتعليم وتدريب الطلبة على المهارات القتالية، ورفع قدراتهم، وتوعيتهم بممارسة الرياضة.وأكد سيف محمد، مدرب اتحاد الجودو، أن التدريبات العملية تعتمد على تعليم الأطفال من طلبة المدارس أساسيات الدفاع عن النفس، وتفادي الإصابات أثناء اللعب، وإتقان المهارات القتالية، واتخاذ القرارات الصحيحة. وأوضح أن هناك جوانب نظرية مرتبطة بالإرشادات الخاصة للمشاركين حول أهمية ممارسة الرياضة، والنشاط البدني، والحرص على اتّباع الإرشادات الخاصة بالتدريب وكيفية الارتقاء بالمهارات، والمحافظة على التوازن. وأشار سيف محمد، إلى أن الإقبال من الطلبة بفئتي الذكور والإناث على البرامج التدريبية بتشجيع أولياء أمورهم، يؤكد الاهتمام بممارسة الرياضة، والحرص على الأنشطة البدنية، والاستفادة من الفترة الصيفية في التعلّم وتعزيز المهارات، من خلال البيئة المتكاملة التي يوفِّرها المهرجان، والبنية التحتية الملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة.