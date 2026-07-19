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الترفيه

المسرح المدرسي الإماراتي يحصد أبرز الجوائز في «المونودراما الدولي»

المسرح المدرسي الإماراتي يحصد أبرز الجوائز في «المونودراما الدولي»
19 يوليو 2026 17:09

القاهرة (وام) 
فازت الإمارات بأبرز جوائز مسار المسرح المدرسي خلال مشاركتها في مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، بدعم من هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
وحصدت مسرحية «العزلة» جائزة أفضل عمل متكامل، فيما نال محمد ملكاوي، جائزة أفضل إخراج عن المسرحية، وحصل الطالب حامد أحمد الحفيتي، على جائزة أفضل ممثّل، كما حصلت الطالبة سلمى فهد الكعبي، على جائزة أفضل ممثّلة مناصفة عن أدائها في مسرحية «وحدي بالمنزل».
ويؤكد هذا الإنجاز تميّز التجربة الإماراتية في رعاية المواهب المسرحية الطلابية على المستوى العربي، ويعكس ثمرة التعاون بين هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، ووزارة التربية والتعليم، في دعم المسرح المدرسي، وتمكين الطلبة من تطوير قدراتهم الإبداعية، وتعزيز حضورهم في المحافل الثقافية العربية، بما يرسِّخ المكانة المتقدمة التي وصل إليها المسرح المدرسي الإماراتي.

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