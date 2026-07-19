«مهرجان الشيخ زايد الصيفي».. 600 مشارك أسبوعياً في منصّة الأمن السيبراني

أبوظبي (وام)

أعلن مجلس الأمن السيبراني مشاركة نحو 600 طالب وطالبة أسبوعياً في برامج التوعية التي ينظِّمها يومياً بواقع 4 إلى 5 محاضرات ضمن فعاليات «مهرجان الشيخ زايد الصيفي».

وأكد محمد الشحي، ممثل مجلس الأمن السيبراني، أن الهدف من المشاركة في المهرجان هو بناء أجيال واعية رقمياً، وقادرة على حماية البيانات، وتفنيد الشائعات الإلكترونية، والأخطار الإعلامية الحديثة، ببرامج تفاعلية يتم تنظيمها بمنصّة المجلس.

وأوضح أن الإقبال الكبير من مختلف شرائح المجتمع من فئتَي (6 - 9 أعوام)، ومن (16 - 18 عاماً)، على المواضيع المختلفة لكل فئة حسب نوع التكنولوجيا المستخدَمة في الألعاب والذكاء الاصطناعي، يؤكد الوعي المميز لهذه الأجيال، وحرصها على الاستفادة من المحاضرات، ونقلها إلى أقرانهم وأفراد أسرهم.

وأشار إلى أن المحاضرات تضمّنت إطلاع المشاركين على أهداف الأمن السيبراني، وكيفية التصدي للاحتيال، ومعرفة الفيديوهات المزيفة، وكيفية التعامل معها، ومواجهتها، موضحاً أن المحاضرات كشفت عن أجيال تمتلك الوعي والمعرفة، والرغبة في تحصين أنفسهم من كافة أشكال الاحتيال.

وأثنى الشحي على أهمية مثل هذه المهرجانات في توعية أفراد المجتمع، وتوفير بيئة آمنة للتعلم والترفيه وممارسة الأنشطة الرياضية، والتفاعل مع البرامج المتنوعة، والاطلاع على التجارب، بما يُسهم في وجود فئات كبيرة من الطلبة مدركة لمسؤولياتها ودورها الإيجابي في المجتمع.