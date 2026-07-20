الإثنين 20 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«تحقيق أمنية» تتعاون مع 46 مدرسة في أبوظبي خلال العام الدراسي

«تحقيق أمنية» تتعاون مع 46 مدرسة في أبوظبي خلال العام الدراسي
20 يوليو 2026 10:27

أعلنت مؤسّسة «تحقيق أمنية»، عن تعاونها مع أكثر من 46 مدرسة خاصة في إمارة أبوظبي خلال العام الدراسي 2025-2026، ما أسهم في تحقيق 80 أمنية لأطفال يواجهون أمراضاً خطيرة، في إنجاز إنساني يعكس دور المجتمع المدرسي في دعم الأطفال وأسرهم.

وجاء هذا الإنجاز ثمرة لسلسلة من الفعاليات التوعوية والأنشطة المدرسية الهادفة التي نظّمتها المدارس بالتعاون مع المؤسسة، بهدف دعم تحقيق الأمنيات، وتعزيز وعي الطلبة بقيم العطاء والتعاطف والمسؤولية المجتمعية.

وأكدت المؤسّسة، أن مشاركة المدارس لم تقتصر على دعم تحقيق الأمنيات، بل أسهمت كذلك في نشر رسالة إنسانية مؤثّرة بين الطلبة، وتعريفهم بالأثر الإيجابي الذي يمكن أن تتركه الأمنية في حياة طفل يواجه مرضاً خطيراً، من خلال منحه الأمل والقوة والفرح خلال رحلة العلاج.

أخبار ذات صلة
شيخة بنت سيف: الأمنية تصنع أثراً إنسانياً مستداماً
«تحقيق أمنية» و«معاً» تمنحان الطفلة لطيفة رحلة إلى بوكيت

وتنسجم هذه الجهود مع توجهات عام الأسرة 2026 في دولة الإمارات، من خلال تعزيز قيم التلاحم والرعاية والتعاون، وترسيخ دور المدارس والطلبة وأولياء الأمور في دعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية.

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، إن هذا الدعم لم يصنع لحظات فرح للأطفال وأُسرهم فحسب، بل أسهم أيضاً في غرس قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية لدى الطلبة.

وأضاف أن كل أمنية تتحقق تمنح الطفل الأمل والقوة والفرح، وتؤكد أن تعاون مؤسسات المجتمع قادر على إحداث أثر حقيقي في حياة الأطفال وأُسرهم.

المصدر: وام
تحقيق أمنية
مؤسسة تحقيق أمنية
آخر الأخبار
خورفكان يواجه الخور القطري غداً
الرياضة
خورفكان يواجه الخور القطري غداً
اليوم 11:00
لليوم الثالث.. سلطات الإطفاء الكورية تكافح حريقاً بمستودع
الأخبار العالمية
لليوم الثالث.. سلطات الإطفاء الكورية تكافح حريقاً بمستودع
اليوم 10:58
تراجع أسعار الذهب
اقتصاد
تراجع أسعار الذهب
اليوم 10:47
الكونغو: ارتفاع الإصابات المؤكدة بإيبولا إلى 2344
الأخبار العالمية
الكونغو: ارتفاع الإصابات المؤكدة بإيبولا إلى 2344
اليوم 10:37
على مدى 15 عاماً.. «ميرال» تُعزّز مكانة أبوظبي وجهة عالمية للسياحة والترفيه
اقتصاد
على مدى 15 عاماً.. «ميرال» تُعزّز مكانة أبوظبي وجهة عالمية للسياحة والترفيه
اليوم 10:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©