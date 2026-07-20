«إكسبو أصحاب الهمم الدولي» يُطلق مسابقة «عزيمة بلا حدود»

دبي (الاتحاد)

بعد النجاح الكبير الذي حقَّقته النسخة الأولى، أعلن معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي للعام 2026 عن إطلاق النسخة الثانية من مسابقة «عزيمة بلا حدود» العالمية للتصوير الضوئي، التي ينظمها بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي «هيبا». وتهدف المسابقة العالمية، المفتوحة للجميع، إلى استقطاب المصورين المحترفين والهواة من مختلف الخلفيات للاحتفاء بأصحاب الهمم حول العالم، وإبراز إنجازاتهم، وكيفية تغلّبهم على التحديات، وإسهاماتهم الفاعلة في المجتمع، وكيف تُلهم عزيمتهم وروحهم الإيجابية الآخرين. كما تهدف المسابقة إلى تمكين المصورين من أصحاب الهمم، واكتشاف مواهبهم، وتعزيز حضورهم، وإتاحة الفرصة أمامهم للوصول إلى فرص مهنية أو إبداعية من خلال عرض أعمالهم على منصّة دولية مرموقة. وتعكس هذه المبادرة رؤية دولة الإمارات في تعزيز الشمول، وترسيخ بيئة تمكِّن الجميع من المشاركة الكاملة في المجتمع، بغض النظر عن الاختلافات الجسدية أو الذهنية.وتفتح المسابقة أبوابها أمام المصورين المحترفين والهواة من مختلف أنحاء العالم، حيث يبدأ استقبال المشاركات من اليوم الاثنين 20 يوليو وحتى 20 أغسطس المقبل. وتتولى اللجنة الفنية التابعة لـ«هيبا» تقييم المشاركات، على أن يتم الإعلان عن الفائزين بعد 20 سبتمبر المقبل، فيما يُقام حفل توزيع الجوائز خلال «إكسبو أصحاب الهمم»، الذي يُعقد خلال الفترة من 19 - 21 أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي. وتقدِّم المسابقة جوائز نقدية قيّمة للفائزين، إلى جانب شهادات تقدير مقدمة من «هيبا» تكريماً لأعمالهم التصويرية المتميزة.

تعزيز الأمل

وقال علي خليفة بن ثالث، الأمين العام للجائزة: إن في النفوس ابتهاجاً بما شهدناه من إقبال واسع، وتدافُع مشهود من النواظر المبدعةِ في الدورة الأولى لمبادرة «عزيمة بلا حدود»، وإننا نعتز باستمرارِ أواصر الشراكة مع «إكسبو لأصحاب الهمم». وأضاف: إن لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي التزاماً دائماً وتاريخاً حافلاً في كفالة «أصحاب الهمم» وتمكينهم.

وقال غسان سليمان، الرئيس التنفيذي لمعرض إكسبو أصحاب الهمم: أكد الإقبال الكبير على النسخة الأولى من «عزيمة بلا حدود» قدرة التصوير الضوئي على إلهام الحوار حول سهولة الوصول والشمول. ونفخر بمواصلة شراكتنا مع «هيبا» لإطلاق النسخة الثانية، وتوفير منصّة دولية للمصورين من مختلف أنحاء العالم للاحتفاء بإنجازات أصحاب الهمم، وعزيمتهم، وقصصهم اليومية الملهمة.



جوائز

وتقام الدورة الثامنة من المعرض تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، والرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وذلك في قاعات زعبيل 4 إلى 6 بمركز دبي التجاري العالمي. ولتشجيع مشاركة المصورين المحترفين والهواة داخل دولة الإمارات، سيتمكَّن الزوّار من التقاط صور داخل أروقة المعرض، سواء للتقنيات المساعدة والابتكارات أو للحظات الفرح والتفاعل التي يعيشها أصحاب الهمم خلال زيارتهم للمعرض. وتهدف هذه الصور إلى إبراز القدرات، وقصص النجاح، وأثر التكنولوجيا في تحسين جودة الحياة. وسيحصل الفائزون في هذه الفئة أيضاً على جوائز نقدية وعينية، إلى جانب شهادات تقدير، عن الصور التي تعكس قصص أصحاب الهمم الملهمة وإنجازاتهم. كما سيُختتم البرنامج بحفل توزيع الجوائز في اليوم الأخير من المعرض، حيث ستُعرض الصور الفائزة في معرض خاص. والمسابقة مفتوحة لجميع المصورين المحترفين والهواة من مختلف أنحاء العالم، وفقاً للإرشادات الفنية المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي لـ«هيبا». وستقوم اللجنة الفنية بمراجعة المشاركات واختيار أفضل الأعمال، على أن يُعلن عن الفائزين خلال المعرض.