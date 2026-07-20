«ياس سي وورلد للبحوث» يستضيف فيلم «المحيط مع ديفيد أتينبورو»

أبوظبي (الاتحاد)

استضاف مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ، أكبر مركز متخصِّص في بحوث الحياة البحرية وإنقاذها وإعادة تأهيلها وإطلاقها في مواطنها الطبيعية على مستوى المنطقة، نُسخة خاصة من سلسلة حديث العلوم، تضمنت عرضاً حصرياً للفيلم الوثائقي «المحيط مع ديفيد أتينبورو». وحظي الفيلم بإشادة واسعة، وفاز بجائزتَي أفضل فيلم وثائقي علمي عن الطبيعة، وأفضل تصوير سينمائي في جوائز نقاد الأفلام الوثائقية لعام 2025. ويسلِّط الفيلم الضوء على التحديات التي تواجه النُّظم البيئية البحرية، ويبرز الدور الذي يمكن أن تؤديه العلوم وجهود الحفاظ على البيئة والعمل الجماعي في استعادة المحيطات وحمايتها للأجيال.وأتيحت للضيوف فرصة المشاركة في جلسة حوارية افتراضية مع المخرج والمنتج المتخصص في أفلام الحياة البرية والحائز جوائز عالمية، كيث سكولي، الذي شارك على مدى سنوات في إنتاج العديد من الأفلام الوثائقية البارزة للسير ديفيد أتينبورو. واستعرض سكولي خلال الجلسة كواليس إنتاج أعماله الوثائقية، كما تناول دور السرد القصصي البيئي في تعزيز الوعي وإلهام الجهود الرامية إلى الحفاظ على البيئة. وتشكِّل سلسلة حديث العلوم جزءاً من التزام «ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ» المتواصل بدعم جهود الحفاظ على الأحياء البحرية من خلال التعليم، وتعزيز المشاركة العلمية، والتواصل مع المجتمع. ومن خلال استضافة نخبة من العلماء والخبراء وروّاد السرد القصصي البيئي في أبوظبي، تهدف هذه السلسلة إلى ترسيخ فهم أعمق للمحيطات، وتشجيع الأفراد على الإسهام في حمايتها واتّخاذ خطوات إيجابية للحفاظ عليها.

