31 يوليو موعداً نهائياً للمشاركة في الجائزة الدولية لأدب الطفل العربي

دعت الجائزة الدولية لأدب الطفل العربي التي ينظّمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين وتحظى برعاية شركة "إي آند" المؤلفين والرسامين والناشرين المتخصصين في أدب الأطفال واليافعين باللغة العربية حول العالم إلى استكمال تسجيل مشاركاتهم قبل 31 يوليو الجاري الموعد النهائي لاستقبال طلبات التسجيل في الدورة الثامنة عشرة.

فيما يستمر استقبال الكتب والأعمال المرشحة حتى 31 أغسطس المقبل بما يمنح دور النشر المسجلة فرصة لاستكمال إجراءات التقديم وإرسال النسخ الورقية للأعمال المرشحة على أن يعلن عن الفائزين خلال افتتاح معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026.

وتواصل الجائزة منذ انطلاقها ترسيخ مكانتها بوصفها إحدى أبرز الجوائز العربية المتخصصة في أدب الأطفال واليافعين من خلال تشجيع إنتاج كتب تجمع بين القيمة الأدبية والفكرية والجودة الفنية وتسهم في تنمية خيال الصغار وتعزيز علاقتهم بالقراءة .. وتوفر منصة للمؤلفين والرسامين والناشرين لإبراز إبداعاتهم والوصول بها إلى جمهور أوسع بما يعزز حضور صناعة كتاب الطفل العربي على المستويين الإقليمي والدولي ويحفز تطوير محتوى يواكب تطلّعات الأجيال الجديدة.

وتضم الدورة الحالية خمس فئات رئيسة هي الطفولة المبكرة والكتاب المصور وكتاب ذو فصول وكتاب اليافعين إضافة إلى الكتب الواقعية التي تمثل الفئة المتغيّرة لهذا العام .

وتغطي هذه الفئات مختلف المراحل العمرية منذ الولادة وحتى 18 عاماً بما يعكس حرص الجائزة على دعم الإنتاج الإبداعي الذي يلبي الاحتياجات القرائية والمعرفية للأطفال واليافعين ويواكب تنوّع اهتماماتهم ومستوياتهم العمرية.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 1.2 مليون درهم توزع بين المؤلفين والرسامين والناشرين في الفئات الخمس تأكيداً لالتزامها بدعم صناعة كتاب الطفل العربي وتحفيز التميّز في هذا القطاع الثقافي.