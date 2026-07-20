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«تمكين المهارات الشبابية».. جلسة حوارية في رأس الخيمة

«تمكين المهارات الشبابية».. جلسة حوارية في رأس الخيمة
20 يوليو 2026 19:55

رأس الخيمة (وام) 
نظَّم مجلس شباب دائرة الآثار والمتاحف في رأس الخيمة، بالتعاون مع مجلس موهوبين رأس الخيمة التابع لجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين بمقر مركز شباب رأس الخيمة «الظيت»، جلسة حوارية بعنوان «تمكين المهارات الشبابية: من الموهبة إلى الأثر»، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لمهارات الشباب وبمناسبة «يوم عهد الاتحاد».

شهدت الجلسة نقاشاً تفاعلياً حول دور الموهبة في الحفاظ على الهوية الوطنية، واستثمار الإبداع في إبراز التراث الإماراتي وتاريخ رأس الخيمة، وترسيخ قيَم «يوم عهد الاتحاد» باعتبارها امتداداً لمسيرة الآباء المؤسسين، إلى جانب توظيف الثقافة والآثار والذكاء الاصطناعي في خدمة الموروث الوطني، واستعراض جهود مجلس موهوبين رأس الخيمة في اكتشاف المواهب وتمكينها، وأهمية المهارات المستقبلية في تحويل الأفكار إلى مبادرات ومشاريع ذات أثر مستدام.

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وأكد أحمد الطنيجي، مدير دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة، أن الاستثمار في الشباب وتنمية مهاراتهم ومواهبهم يمثِّل أحد أهم مرتكزات بناء مستقبل الوطن، مشيراً إلى أن تنظيم هذه الجلسة بالتزامن مع اليوم العالمي لمهارات الشباب و«يوم عهد الاتحاد» يجسِّد الحرص على ترسيخ الهوية الوطنية والانتماء.
وأضاف أن الثقافة والتراث يمثِّلان مصدر إلهام للإبداع والابتكار، مثمِّناً التعاون بين مجلس شباب الدائرة ومجلس موهوبين رأس الخيمة في إطلاق مبادرات نوعية تُسهم في تمكين الشباب ورعاية المواهب وتعزيز ثقافة التميز والابتكار، بما يواكب توجهات دولة الإمارات في الاستثمار بالإنسان وصناعة المستقبل.

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