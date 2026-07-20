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«ربع قرن» تُطلق برنامج التبادل الثقافي الشبابي

مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين
20 يوليو 2026 22:07

الشارقة (وام) 
تُطلق ناشئة الشارقة، وسجايا فتيات الشارقة، التابعتان لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، برنامج التبادل الثقافي الشبابي الذي يستضيف في نسخته الثانية وفداً شبابياً من وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالمملكة المغربية لتبادل الثقافات والخبرات بين أجيال المستقبل وذلك ضمن فعاليات «صيفكم ويانا 2026»، في رحلة معرفية تنموية تمتد من 21 - 28 يوليو الجاري. 
ويهدف البرنامج إلى بناء قيادات شبابية ذات فكر استراتيجي تتسم بالعلم والمعرفة وتمكينها من إتقان المهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل، إلى جانب ترسيخ قيَم الحوار والاحترام المتبادَل، وتقبُّل الآخر، وتوفير بيئات تعليمية وتفاعلية تُسهم في إعداد أجيال تمتلك الوعي وروح المبادرة والقدرة على التفاعل الإيجابي مع مختلف الثقافات.
يُعَد تنظيم النسخة الثانية للبرنامج ترسيخاً لحضوره عربياً بوصفه منصّة رائدة لتعزيز التواصل الحضاري وبناء شراكات تعليمية وثقافية مستدامة بين الأجيال الناشئة في البلدَين، وامتداداً للنجاحات التي حقَّقها في نسخته الأولى عبر ما قدَّمه من تجارب نوعية أسهمت في توسيع الآفاق الفكرية والثقافية للمشاركين.
يتضمّن البرنامج سلسلة لقاءات وأنشطة تفاعلية، إلى جانب زيارات ميدانية، وجولات استكشافية لأبرز المعالم الثقافية والسياحية في إمارة الشارقة، بما يُسهم في إتاحة الفرصة لأعضاء الوفد المغربي في التعرُّف إلى الدور الريادي البارز للمؤسسات والمراكز التخصّصية التابعة للمؤسسة، والاطلاع على التجارب الرائدة التي تقدِّمها المؤسسة في مجالات: تنمية القيادات الشابة، والعلوم والتكنولوجيا، والمهارات الحياتية، والفنون الإبداعية، وصناعة المبادرات المجتمعية.
ويجسِّد برنامج التبادل الثقافي الشبابي رؤية المؤسسة، في بناء وتمكين أجيال واعية ومؤثرة قادرة على الانفتاح على الثقافات المختلفة والتمثيل المشرّف لأوطانها للإسهام في صناعة مستقبل أكثر استدامة من خلال معايشة تجارب واقعية ملهِمة في بيئات محفِّزة على الإبداع والابتكار تدعم التنوّع الثقافي والتفاعل الحضاري بين الأجيال.

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سجايا فتيات الشارقة
مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين
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