إلهام شاهين تعود إلى السينما

سعيد ياسين (القاهرة)

بعد غياب 6 سنوات، منذ تقديمها «حظر تجوّل» عام 2020، تعود إلهام شاهين إلى شاشة السينما من خلال مشاركتها في بطولة الفيلم الجديد «الحافي»، مع أحمد بدير، عمرو عبد الجليل، خالد الصاوي، رانيا فريد شوقي، أميرة فتحي، بدرية طلبة، وإيمان السيد، تأليف محمد الغيطي، وإخراج مازن الجبلي. ويطرح الفيلم قضية اجتماعية معاصرة، وكيف أصبح المحتالون يستغلّون مواقع التواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة للتأثير في عقول الناس وتحقيق مكاسب مادية ضخمة. وعن دورها في العمل، قالت إلهام: أجسِّد شخصية سيدة شعبية تُدعى «عزيزة»، تتمتع بثراء ونفوذ كبيرَين، وتعيش وسط عالم مليء بالتناقضات، ويكشف العمل كيف يمكن للبعض استغلال معتقدات الآخرين لتحقيق مصالحهم الشخصية. كما تشارك في بطولة فيلم «حين يكتب الحب»، مع أحمد الفيشاوي، معتصم النهار، جميلة عوض، ريم مصطفى، سوسن بدر، وسارة بركة، تأليف سجى محمد الخليفات، وإخراج محمد هاني أبو العينين. وتدور أحداث العمل في إطار درامي رومانسي، ويقدِّم مجموعة من القصص الإنسانية، ويركّز على عدد من الشخصيات التي تتشابك مصائرها من خلال قصص مختلفة، ويستعرض التناقضات والمشاعر المتباينة التي يعيشها الأبطال، وما يواجهونه من صراعات داخلية وتحديات نفسية. وعلى صعيد الدراما التلفزيونية، تشارك إلهام شاهين، كضيفة شرف في مسلسل «قلب شمس»، بطولة يسرا، درة، إنجي المقدم، سوسن بدر، وانتصار، تأليف وإخراج محمد سامي. وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويسلط الضوء على العلاقات الأسرية والمواقف الإنسانية المختلفة والمؤثرة التي يواجهها أفراد المجتمع، ويركز على عدد من القضايا المهمة، منها أزمة الدروس الخصوصية، ومشكلة العنوسة، والطلاق، وحضانة الأطفال.