طارق العلي.. في مغامرة عائلية

علي عبد الرحمن (القاهرة)

يشارك الممثل طارق العلي، في بطولة فيلم «ميس آن»، مع شهاب جوهر، وإلهام الفضالة، تأليف بشاير الدوسري، وإخراج ناصر البلوشي.

ويجسِّد خلاله شخصية شقيق البطلة، الذي يجد نفسه شريكاً في رحلة غير متوقعة لإعادة لمّ شمل أسرة فرَّقتها الظروف، لتقوده المواقف اليومية إلى سلسلة من المفارقات الكوميدية والمواقف الإنسانية التي تكشف جوانب جديدة من شخصيته.

وتدور أحداث العمل حول امرأة تعود من لندن إلى الكويت، لتجد نفسها برفقة أربعة أشقاء، أمام مهمة تنفيذ وصية والدهم الراحل، لتتحوَّل هذه المهمة إلى رحلة مليئة بالتحديات والمواقف الطريفة، في إطار اجتماعي يحتفي بقيَم الترابط الأُسري والتكاتف بين أفراد العائلة.