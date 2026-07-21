فيصل الجاسم.. من الغناء إلى الإشراف الموسيقي

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

يعيش الفنان فيصل الجاسم، حالة من النشاط الفني المكثَّف، حيث يواصل تعزيز حضوره في الساحة الغنائية ليس فقط كصوت متميز، بل أحد أبرز المشرفين المنفذين والمنتجين الموسيقيين، حيث يضع بصمته على أعمال عمالقة الفن، مستنداً إلى خبرة واسعة جعلته شريكاً في تنفيذ أعمال عدد من أبرز نجوم الأغنية الخليجية.

«ليت الليالي» يستعد فيصل الجاسم لإطلاق عمل فني جديد يجمعه بالفنان أصيل أبو بكر، بعنوان «ليت الليالي»، وتأتي هذه الأغنية تكريماً للشاعر الراحل حمد بن سهيل الكتبي، ألحان خالد ناصر وتوزيع نور هاشم، وإشراف عمل فيصل الجاسم. وأشار إلى أن «ليت الليالي» هي التعاون الثالث بينه وبين أصيل أبو بكر، بعد نجاحات سابقة شملت أغنية «ذكرى حمد» وعملاً خاصاً لنادي العين الإماراتي. رؤية مختلفة أوضح الجاسم، أن هذا العمل نفِّذ برؤية فنية مختلفة، حيث أُعيد توظيف اللحن الذي قدِّمت من خلاله أغنية أصيل أبو بكر، «متى الليالي»، مع كتابة نص جديد بالكامل بعنوان «ليت الليالي»، بما يمنح العمل هوية متجدِّدة مع الحفاظ على القيمة الموسيقية للّحن الأصلي. ولفت إلى أنه من المقرَّر طرح العمل عبر قنوات اليوتيوب والمنصّات الموسيقية، مصحوباً بـ «فيديو كليب» بمعالجة بصرية خاصة. على صعيد مشاريعه الفنية، كشف الجاسم، عن استعداده لإطلاق أغنية متفردة جديدة بعنوان «لك عيوني» لتكون أغنية موسم الصيف، كلمات الدكتور سالم حمد الكعبي، وألحان وغناء الجاسم نفسه، فيما تولّى التوزيع الموسيقي زيد عادل، وتتميز بإيقاع سريع ولمسات من اللون الشعبي الإماراتي بما يتناسب مع أجواء الموسم. توظيف الخبرات لم يقتصر حضور الجاسم على الغناء والتلحين، بل رسَّخ مكانته خلال السنوات الأخيرة مشرفاً عاماً ومنتجاً موسيقياً، حيث أشرف على تنفيذ أعمال لعدد من كبار الفنانين في الخليج، بينهم راشد الماجد، في أغنية «جادبك حظي»، وعبد المجيد عبدالله، في أغنية «عين وهدب»، بالإضافة إلى تعاونات أخرى مع حسين الجسمي، يارا، وعلي بن محمد، إلى جانب مشاريع فنية جديدة يحضَّر لها مع الفنانتَين أسماء لمنور، وعريب. وعن دخول هذا المجال، قال الجاسم: إن دخولي عالم الإشراف العام للأغاني، جاء نتيجة ثقة متبادلة مع زملائي الفنانين والشعراء، ورغبة في توظيف خبراتي الفنية للمساهمة في تقديم أعمال غنائية متكاملة من مختلف الجوانب الفنية والإنتاجية. وحول ابتعاده عن إصدار الألبومات، أوضح الجاسم، أن طبيعة صناعة الموسيقى شهدت تغيرات كبيرة، ما جعل الأغنية المنفردة الخيار الأكثر فاعلية في الوصول السريع إلى الجمهور، مؤكداً أنه يفضِّل التركيز على تقديم أعمال متتابعة تحافظ على حضوره الفني وتواكب متطلّبات المنصّات الرقمية.

أعمال وطنية

أشار الفنان فيصل الجاسم، إلى اهتمامه المستمر بالمشاركة في الأعمال الوطنية والاحتفالات الرسمية في دولة الإمارات، انطلاقاً من إيمانه بأهمية الأغنية الوطنية ودورها في ترسيخ الهوية والانتماء، مؤكداً أن استمرارية الفنان تُقاس بجودة ما يقدِّمه من أعمال تبقى راسخة في ذاكرة الجمهور.