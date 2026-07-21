ديمة الجندي تواجه صراعات نفسية

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تترقَّب الممثلة ديمة الجندي، عرض مسلسل جديد، يشاركها بطولته محمد الأحمد، وسارة أبي كنعان، تأليف بثينة عوض، وإخراج مروان بركات. وتجسِّد خلال العمل شخصية «لما»، وهي امرأة تعيش صراعات نفسية معقّدة نتيجة تجارب أسرية تركت آثاراً عميقة في حياتها، ضمن أحداث تدور في إطار درامي. ويتناول المسلسل حكايات شخصيات تواجه تحديات إنسانية متباينة، حيث يرصد تأثير الحروب في العلاقات الإنسانية وتفاصيل الحياة اليومية، من خلال قصص تمزج بين الحُب والفقد، ومحاولات استعادة الاستقرار على الرغم من الأزمات.

وأعربت ديمة، عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية التي حصدتها شخصية «هالا» في مسلسل «حُب ع ورق»، الذي يُعرض حالياً، مؤكدة أن الشخصية لامست الجمهور ببساطتها ودفئها الإنساني.

وتدور أحداث المسلسل حول فتاة طموحة تتمرّد على واقعها، قبل أن تدخل في صراع مع رجل أعمال نافذ يتسبّب في ضياع فرصة كانت تمثِّل نقطة تحوُّل في حياتها، ومع تصاعد الأحداث تتبدل طبيعة العلاقة بينهما من المواجهة إلى الزواج، والعمل بطولة أنس طيارة، وهيا مرعشلي.