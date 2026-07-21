9 نصائح لتخفيف «السُّعال الليلي»

شعبان بلال (القاهرة)

ما الذي قد يكون أكثر إزعاجاً من السُّعال الذي يتكرَّر أو يزداد سوءاً في الليل؟ فهو يؤثِّر في قدرتك على الاسترخاء، والنوم العميق، والحصول على الراحة اللازمة للتعافي. بل قد يتسبب بظهور أعراض أخرى تؤثِّر سلباً في نومك الليلي، منها جفاف الحلق والفم وسيلان الأنف. ونذكر بعض النصائح البسيطة التي تساعدك على تخفيف حدّة السُّعال:

1 - السوائل

تأكدْ من تزويد جسمك بالسوائل عن طريق شُرب الماء كلّما دعت الحاجة، وتناول الأطعمة الغنية بالمياه، مثل البطيخ والأناناس والفراولة والبرتقال.

2 - شاي الأعشاب مع العسل والليمون

يساعد العسل على تغليف الحلْق ومنع السعال، ويحتوي الليمون على خصائص مضادة للالتهابات قد تساعد في تهدئة السّعال.

3 - العسل

يُعَد العسل مثبِّطاً طبيعياً للسُّعال، ويساعد في تقليل عدد مرات السّعال، كما يساعد الفم على تغليف الحلق، ما يخفِّف نوبات السُّعال.

4 - حمام بخار

يضيف البخار الناتج عن الاستحمام رطوبةً إلى الهواء، ما قد يساعد في فتح مجاري التنفّس وتخفيف الإفرازات في الأنف. وحمام مشبَّع بالبخار قبل النوم يخفِّف السّعال، ويساعد الجسم على الاسترخاء للحصول على نوم أفضل أثناء الليل.

5 - ماذا ومتى تأكل؟

إذا كان السُّعال الليلي بسبب ارتجاع المريء، يوصي المتخصِّصون بتجنّب الوجبات الثقيلة والحارة والدسمة، وفي وقت متأخر من الليل، لأنها قد تجعل أعراض ارتجاع المريء أسوأ وتتسبّب بالسعال الليلي. والأطعمة الغنية بالألياف والماء والقلوية يمكن أن تحسِّن الأعراض. لذا فكِّر في تناولها قبل النوم بـ 3 ساعات على الأقل. وتشمل هذه الأطعمة الموز، والأرز البني، والبطاطا الحلوة، والقرنبيط، والبطيخ، والجَزر والخيار، والأناناس.

6 - مضادات الهيستامين

قد تكون أدوية مضادات الهيستامين، التي تساعد في علاج الحساسية، مفيدة للسُّعال الليلي الناتج عن التنقيط الأنفي الخلفي. ويمكنها أن تساعد في علاج السّعال عن طريق تجفيف الأنف، ما يعني أن هناك كمية أقل من السوائل التي تتجمع في الجزء الخلفي من الحلْق وتهيِّج الأنسجة.

7 - رفع الرأس

إذا كان سبب السُّعال هو ارتجاع المريء، فإن أحد أسهل العلاجات هو رفع «رأس سريرك» بين 4 - 6 بوصات، فمجرد ميل طفيف يكفي للسماح للجاذبية بالحفاظ على حمض المعدة.

8 - ترطيب الهواء

إذا كان السُّعال بسبب الهواء الجاف، فكِّر في استخدام جهاز ترطيب الهواء. وحاوِل الحفاظ على نسبة الرطوبة عند 40% إلى 50%. فأي نسبة تزيد على ذلك قد تجعل السُّعال أسوأ أو تزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

9 - تجنّب مسببات الحساسية

إذا كان السُّعال لديك بسبب الحساسية، فإن تقليل عدد مسببات الحساسية من حولك قد يساعد في منع ذلك. لذا عليك تنظيف منزلك بانتظام لمنع تراكم الغبار. ويمكنك أيضاً الاستثمار في مرشح للتخلّص من مسببات الحساسية الموجودة في الهواء. وإذا كان لديك حيوانات أليفة، فعليك أن تبقيها خارج غرفة نومك.