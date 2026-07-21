عبدالرحمن الجنيد: «طيري فخر» رسالة محبة وولاء

أبوظبي (الاتحاد)

في تجسيد حيّ لروح الأصالة الإماراتية وعمق الانتماء للوطن، أطلق الفنان عبدالرحمن الجنيد، أحدث أعماله الغنائية بعنوان «طيري فخر»، ليقدّم لوحة فنية تمتزج فيها قوة الكلمة النبطية مع شجن وعذوبة الألحان.

وقال الجنيد: أغنية «طيري فخر» التي تولّى تلحينها خالد الهاشمي، هي بمثابة رسالة محبة وولاء، ودوري كفنان لا يقتصر على الغناء والتلحين فحسب، بل يمتد إلى تقديم رؤية موسيقية وإخراجية تليق باسم الإمارات.

ويأتي العمل ليعكس حالة وجدانية تعبِّر عن فخر المواطن الإماراتي واعتزازه بوطنه، حيث تنطلق كلمات القصيدة من العاصمة أبوظبي، لتحلِّق في سماء الإنجازات، محمَّلة برسائل الولاء العميق للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات.

وتولّى الجنيد، قيادة العمل عبر رؤية فنية متكاملة، فلم يقتصر دوره على الأداء الصوتي، بل صاغ الألحان، وتكفَّل بالرؤية والإخراج الموسيقي للعمل. وهذا التناغم منحه المساحة لتقديم «طيري فخر» بقالب متماسك، يحافظ على الهوية الإماراتية وهيبة المعاني الوطنية، ويلبّي ذائقة المستمع المعاصر.