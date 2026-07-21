9 فواكه.. الأكثر فائدة للصحة العامة

شعبان بلال (القاهرة)

تُعَد الفواكه إضافةً مغذِّية ولذيذة لأي نظام غذائي، ومع وجود أكثر من 2000 نوع من الفواكه، قد تتساءل عن الأنواع الأكثر فائدة لصحتك. والسر يكمن في تنوّع ألوانها، إذ يوفِّر كل لون مجموعة مختلفة من العناصر الغذائية. ونذكر أهم 9 أنواع من الفاكهة يحتاج إليها الجسم:



التفاح

يُعَد التفاح، من أكثر الفواكه شعبية، فهو غني بالألياف القابلة، وغير القابلة للذوبان، مثل البكتين والهيميسليلوز والسليلوز، ما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، وتعزيز الهضم، ودعم صحة الأمعاء والقلب. ويُعَد التفاح مصدراً جيداً لـ «فيتامين سي» والبوليفينولات النباتية، وهي مركَّبات تحارب الأمراض وتوجد في النباتات.



التوت الأزرق

يُعرف التوت الأزرق، بخصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات. ويتميّز تحديداً بغناه بالأنثوسيانين، وهي صبغة نباتية تُكسب التوت لونه الأزرق البنفسجي المميّز. ويساعد هذا المركّب على مكافحة الجذور الضارة بالخلايا، والتي قد تتسبب بالأمراض.



الموز

لا تقتصر فوائد الموز، على محتواه من البوتاسيوم، فإلى جانب توفيره 7% من القيمة اليومية المُوصى بها للبوتاسيوم، يحتوي على «فيتامين ب»، و«فيتامين ج»، والمغنيسيوم. ويُعَد الموز، مصدراً غنياً بمركبات البوليفينولات والفيتوستيرولات، ما يدعم الصحة العامة. هو غني بالبريبايوتكس، الذي يعزِّز نمو البكتيريا النافعة.



البرتقال

يُعرف البرتقال، بمحتواه العالي من «فيتامين سي»، إذ توفِّر ثمرة واحدة، 91% من القيمة اليومية الموصى بها. وهو غني بالبوتاسيوم، وحمض الفوليك، و«فيتامين ب1»، والألياف، والبوليفينولات. كما أن تناول البرتقال الكامل، قد يُسهم في خفض مستويات الالتهاب، وضغط الدم، والكوليسترول، والإجهاد التأكسدي. ولا يؤثِّر عدم وجود اللّب في عصير البرتقال على كمية الألياف.



المانجو

تُعرف المانجو، بـ«ملكة الفواكه»، وهي مصدر ممتاز للبوتاسيوم، وحمض الفوليك، والألياف، و«الفيتامينات A وC وB6 وE وK». كما أنها غنية بالبوليفينولات التي تتميز بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات. وتحتوي المانجو، على نسبة عالية من المانجيفيرين، وهو مضاد أكسدة قوي، قد يحمي الجسم من الأمراض المزمنة، مثل داء السكري 2، وأمراض القلب، و«باركنسون»، والزهايمر.



الأفوكادو

بخلاف معظم الفواكه، يتميّز الأفوكادو، بغناه بالدهون الصحية وانخفاض نسبة السكريات الطبيعية. ويتكوّن في معظمه، من حمض الأوليك، وهو دهون غير مشبّعة ترتبط بتحسين صحة القلب. كما يحتوي على كميات وفيرة من البوتاسيوم، والألياف و«فيتامين ب 6»، وحمض الفوليك، و«فيتامين ه» و«فيتامين ك»، بالإضافة إلى اللوتين، والزياكسانثين، ما يدعم صحة العين.



الأناناس

يوفِّر كوب واحد من الأناناس، 88 % من القيمة اليومية الموصى بها لـ«فيتامين سي»، و70 % للمغنيزيوم الذي يدعم العملية الغذائية وتنظيم مستوى السكر في الدم، كما يحتوي الأناناس على مركَّبات بوليفينولية مضادة للأكسدة وللالتهابات.



الفراولة

الفراولة، فاكهة مفضّلة لدى الكثيرين، فهي لذيذة وسهلة التحضير وغنية بالعناصر الغذائية. وتُعَد مصدراً غنياً بـ «فيتامين ج»، وحمض الفوليك، والمغنيزيوم. كما أنها غنية بالبوليفينولات التي تعمل مضادات للأكسدة.



البطيخ

البطيخ، فاكهة غنية بالعناصر الغذائية. وهو مصدر لمضادات الأكسدة، مثل «فيتامينات أ»، و«فيتامين ج»، و«بيتا كاروتين»، والليكوبين. وهو مصدر جيد للبوتاسيوم والمغنيسيوم. ويتميّز بمحتواه العالي من الماء، إذ توفر قطعة واحدة (432 جراماً)، 395 مل من الماء.